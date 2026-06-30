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14:45 ч. 22.06.2026

Море като на Малдивите на 5 ч. от София: Ситония

Море като на Малдивите на 5 ч. от София: Ситония
много слаба слаба добра много добра страхотна

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