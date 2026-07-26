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13:39 ч. 23.07.2026

„Българската рокля“ обедини 151 населени места и се превърна в един от най-мащабните културни проекти в България

„Българската рокля“ обедини 151 населени места и се превърна в един от най-мащабните културни проекти в България
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