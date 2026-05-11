ДА! Брауни №1, ройбос с портокал и кактус, пиано и много книги в Bookstore Cafe'

Специално за 24 май избрахме да ви заведем в Bookstore Cafe', защото е точното място и за неделя, и за празника на буквите. Дългото Г-образно помещение на приземния етаж, защото има и подземен, носи домашен дух от интериора до сладкишите. Най-доброто брауни - най-доброто в София според домакинята, опитахме и се убедихме, морковената торта, чийзкейкът, сиренките са идеална компания за пианото, претоварените с книги секции, за мебелите в същия къщен стил, за изящните полилеи - най-впечатляващия ефект и акцент в дизайна. Добавяме точно преценената музика - нито твърде лека, нито прекалено задължаваща.

Специално обръщаме внимание на детайлите - къде другаде в нашия град някой се е сетил на "мачне" златните кралски лилии от герба на Орлеаните (едната от династиите, чиято кръв тече във вените на българската династия) едновременно в дамаските на столовете и подложките за чаши. Същиото позлатяване имат подложните чинийки за чай и кафе. Или да обърнем внимание на ретро пишещата машина - те всичките са си ретро, но сложената на една от масите в заведението, без да пречи, далеч не от последните модели, а датира сигурно поне от половин век.

Както книгите, така и речта, която се чува на фона на приятния музикален фон, са на различни езици. Тихи, кротки разговори на интересни теми, съвсем според атмосферата на това място.

Накрая, но не на последно място, обръщаме внимание на чаената селекция - мястото, толкова уютно и толкова евро, просто я изисква - едновременно на ниво и разнообразна. Взехме си ройбос с портокал и плодове на кактус, каквито сме опитвали в преказното Ното, Сицилия, чийто ретро дух наистина сякаш витае наоколо.

Нали е идеалното заведение за Деня на словото? И за всяка друга неделя!

Борис Ангелов