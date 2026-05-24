Приз за България в Кан 77г. по-късно

77 г. след филма Звезди,  също бг-немска продукция - Мечтаното приключение на живеещата и снимала в България с непрофесионални актьори Валеска Гризбах спечели същата Награда на журито на фестивала в Кан снощи. 19 минути първи и единствен докосна нея и приза, дошъл минути преди 24 май.


Златната палма за втори път е за румънеца Крисгиян Мунджиу, сега за Фиорд: филм как в Норвегия дейстивително отнемат деца от родители за потупване отзад.


Голямата награда, очаквано от нас е за Минотавър на Звягинцев, който от сцената поиска Путин да спре войната.


Режисьорската награда е поделена между поляка П.Павликовски за Отчесество и испанския тандем Карло и Амброси за Черната топка.


Поделени са и актьорските призове:


мъжката награда е за непрофесионалния агрогимназиален дебютант Еманюел Макиа и Валентен Кампань от Дезертьор, Белгия


женската е за Вержини Елфа и Тао Окамото в Изведнъж, Япония-Фравция.


Приз за сценярий взе с френския  Notre Salut Еманюел Мар.


Борис Ангелов, Кан


спец.пратеник на 19 минути



