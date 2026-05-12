  
Кирил Десподов претърпя операция

Свързани новини

05.05.2026 09:43

Кирил Десподов оперира големия пръст на левия крак

Видян 6434 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов претърпя операция на големия пръст на левия крак – контузия, която го измъчва почти една година. Официалната страница на клубния му тим ПАОК (Солун) публикува снимка на Десподов от болничната стая след преминалата интервенция.


Проблемът се превърна в хроничен, след като възпалението се отключи преди мача с Испания от Световните квалификации през септември 2025-а година, но се оказа с по-голяма давност. Няколко пъти Десподов опита да го отстрани с лечение, рехабилитация, инжектиране на силикон и медикаменти, но костицата на пръста така и не зарастваше. Затова на 14-и април тази година той се реши на операция, а това означаваше и край на сезона за него.


Така той изпуска както мачовете на националния отбор на България през юни, така и всички срещи на ПАОК (Солун).


Като цяло, сезонът не беше никак лесен за Десподов, макар лятото да започна с оптимизъм и перспективи, развитието донесе контузии, низходяща тенденция в представянето му и трудна битка за място в стартовия състав.


Първите проблеми се появиха още през септември преди мача на българския национален отбор срещу Испания за Световните квалификации. Освен проблема с палеца на левия крак, през сезона имаше травми на глезена, с мускулите и с гърба.


29-годишното крило, чийто договор е до 30-и юни 2027-а година в Солун, завършва сезона с 30 участия, 5 гола и 4 асистенции във всички състезания в Гърция и в Европа. 


Кирил Пламенов


 



Етикети
,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Финансовото министерство изтегли 210 млн. евро нов дълг

Финансовото министерство изтегли 210 млн. евро нов дълг

Министерството на финансите пласира ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

към хороскоп хороскоп

овен

Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки