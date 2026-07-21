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24.07.2026 09:19

Гардения, Царево - на Бали ли: ФОТО НА ДЕНЯ

Видян 195 пъти | Коментари 0
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Чисто - Резово, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ


сн. Стефка Делчева


сн. AZUL



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Студено отмъщение 2019 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 59 мин

Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.

виц на деня

Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.

- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…

- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.

- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки