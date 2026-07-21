Гигантски скакалци превзеха градове у нас

За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен.
Жители на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето, се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието.
Някои от местните жители казват, че са получили информация от БАБХ, че насекомите не са опасни за земеделските посеви.
Таня Цветкова, старши инспектор в отдел "Растителна защита" в ОДБХ-Пазарджик, каза в ефира на “Здравей, България”, че установеният вид не е марокански, предаде darik. Известен е като южен корабокрушенец - едър представител на семейството на дървестните скакалци. По нейни думи този вид не е опасен са хората и домашните животни, не пренася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини.
Масовата поява започва средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът.
Кирил Пламенов
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