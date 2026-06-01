Испания е №1 по сладолед, Италия плаче: Световна класация

Публикувана бе престижната класация Gelato Festival World Ranking 2026, изготвяна от Gelato Festival World Masters. Тя се смята за една от най-авторитетните световни класации в гастрономията и отличава най-добрите майстори на занаятчийски сладолед от цял свят.

Списъкът се актуализира всяка година и е важен ориентир за професионалистите в бранша. Класирането се определя въз основа на резултатите от международните състезания в рамките на веригата Gelato Festival World Masters, като се оценяват вкусът, креативността, иновативността и естетическото представяне на продуктите.

На върха на класацията за 2026 година е Карло Гуериеро от La Cremeria Gelato Italiano с 379 точки. Родом от италианската област Венето, той развива дейността си в Испания. Любопитен факт е, че преди да се посвети на сладоледа, е работил като химик. Неговият вкус Sherrymisù, съчетаващ италианското тирамису и испанското шери Amontillado, му донесе сериозно признание по време на Световния финал в Лас Вегас.

Второто място заема полякът Томаш Шипула. На Световния финал през 2026 г. той получи специално отличие за иновации и визия за бъдещето на сладоледа благодарение на вкуса HYĆKA, вдъхновен от природата и приготвен с цветове и плодове от бъз.

Трета в класацията е Елизабет Щолц от Osteria Hubenbauer във Варна, Южен Тирол, Италия. Нейните сладоледи пресъздават ароматите и вкусовете на региона. На световния финал тя бе отличена за сладолед от кисело мляко с бирена мъст, зърнен крамбъл, печени ябълки и мед.

Непосредствено след подиума, на четвърто място, се нарежда Джована Бонаци от La Parona del Gelato. След дълга кариера в спорта тя се насочва към сладоледаджийството и още през 2014 г. печели титлата „Най-добър сладоледаджия на Европа“.

Сред най-добрите е и Маурицио Мелани, който заема осмата позиция. Италианец по произход, той работи в Испания и управлява няколко сладоледени обекта във Валенсия и Мадрид.

На десето място, с равен резултат, се класират Фабио Форгиери и Леонардо Ла Порта от Gelateria Miretti в Торино. Седмата позиция също е за Италия чрез Масимилиано Скоти от VeroLatte във Вигевано. Той става известен с вкуса „Il mio primo vero latte“ („Моето първо истинско мляко“), вдъхновен от детските спомени и рецептите на неговата баба Естерина.

Топ 10 в Gelato Festival World Ranking 2026:

Карло Гуериеро – La Cremeria Gelato Italiano

Томаш Шипула – Szypuła 1974

Елизабет Щолц – Osteria Hubenbauer (Италия)

Джована Бонаци – La Parona del Gelato (Италия)

Крисчън Ву – Gelateria Giotto

Савана Дж. Лий – Savannah's Kitchen

Масимилиано Скоти – VeroLatte (Италия)

Маурицио Мелани – Véneta Gelato Italiano

Кеес Баарс – IJssalon IJsie Prima

Фабио Форгиери – Gelateria dei Principi (Италия) и Леонардо Ла Порта – Gelateria Miretti (Италия)

Наталия Каменова