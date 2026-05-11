Как „Ден за мен” за отпочиване на мозъка от стрес пази психичното и физическото здраве?

Експертите по ментално здраве са категорични, че психиката и физиката са в дълбока взаимовръзка. Как да третираме себе си, сякаш „нещо ни има”, за да се пазим възможно най-добре от стреса. На тази тема сме посветили нашия днешен лайфхак.

Когато сме в периоди на засилен стрес и дори бърнаут, е добре да си даваме свой „Ден за мен”, съветват експертите. Почивен ден като днешния е идеален за това. Психологическите международни изследвания показват, че пренапрежението на духа/мозъка, има и своите физически измерения: умора, главоболие, понижен имунитет и т.н., а често и всичко заедно. Така стресът за душата е и стрес за тялото.

Затова Американската психологическа асоциация настоява, че „поддръжката” на организма изисква винаги да намираме време за почивка, по възможност не мързелива, а – извинете за противоречието – активна.

Когато си почиваме с нещо, което обичаме и е встрани от работата, която имаме и изпълняваме по инерция, регулираме стресовия хормон кортизол, възстановяваме когнитивната функция – т.е. вкарваме главата и мозъка в ред, правим превенция срещу дългосрочен бърнаут.

Американската психоасоциация го нарича „Ден на менталното здраве” и съветва да го правим с повод и без повод, ако можем поне веднъж месечно. Ние го нарекохме по-човешки „Ден за мен”.

Лайфхак как на практика да преминем през този ден:

Да поспим качествено, без да преспиваме – т.е. не повече от 8 до 9 часа

Да бъдем добре хидратирани

Да се научим да поставяме граници, включително пред себе си кое, кога и как

Да се пораздвижим според желанието – плуване, разходка, леко бягане

Михаил Първанов