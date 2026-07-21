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23.07.2026 09:19

Изумруденият Силистар, Царево: ВИДЕО НА ДЕНЯ

Видян 81 пъти | Коментари 0
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Не всяко красиво място има нужда от много думи.


Понякога са достатъчни гледката, шумът на вълните и усещането, че си точно там, където искаш да бъдеш.




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бТВ Синема 26 юли 21:00ч.

Студено отмъщение 2019 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 59 мин

Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки