Кондуктор удари жена с касовия апарат във влак в Пернишко

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Кондуктор удари жена във влак в Пернишко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 юли в пътническия влак по направлението Земен-Радомир.

Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка.

Длъжностното лице си е изпуснало нервите и е ударило жената с касовия апарат в окото, при което пострадалата е с разцепена вежда.

Оказана ѝ е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан. Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване.

Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.

Кирил Пламенов