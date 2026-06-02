Лимоновата вода може да намали риска от камъни в бъбреците с 87%

Дългосрочно научно изследване показва, че редовната консумация на лимонова вода може да намали образуването на камъни в бъбреците с впечатляващите 87 процента. Според учените напитката притежава силни естествени защитни свойства благодарение на високото съдържание на лимонена киселина.

Лимонената киселина помага да се предотврати кристализирането на калция в бъбреците – процес, който е сред основните причини за образуването на бъбречни камъни. Освен това редовният прием на лимонова вода подпомага хидратацията на организма, поддържа киселинно-алкалния баланс и съдейства за естественото пречистване на тялото.

Изследването е проследило участници в продължение на няколко години и е установило, че хората, които ежедневно са включвали лимонова вода в режима си, са развивали значително по-рядко камъни в бъбреците в сравнение с останалите.

Специалистите препоръчват денят да започва с чаша прясно приготвена лимонова вода, която може да подпомогне бъбречната функция и здравето на пикочните пътища. Според тях съчетаването на тази практика с хранителен режим, богат на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може допълнително да засили защитата срещу образуването на камъни.

Авторите на изследването посочват, че резултатите подчертават потенциала на достъпните природни средства за поддържане на дългосрочното здраве на бъбреците. Включването на лимонова вода в ежедневните навици е лесна стъпка, която може да допринесе за по-добро бъбречно здраве.

Кирил Пламенов