Най-добрите хотели в Истанбул

Kempinski Ciragan Palace

Има хотели, които изглеждат сякаш са пренесени направо от снимачната площадка на филм, а този, с огромното си фоайе с мраморни подове, царствени палми и безупречно униформени посрещачи, има сериозно усещане за Уес Андерсън (американски кинорежисьор).

Първоначално построен от султан през 17-ти век, Çirağan Palace Kempinski е имперски дворец от османската епоха с изглед към блестящия Босфор. Вървете по криволичещи коридори, за да се потопите в стаи с легла с балдахини, табла с шарки на лалета, кадифени кресла, мраморни бани и тапети на червени и кремави райета. Другите части на двореца са също толкова декадентски:

край реката има изискана трапезария с великолепни турски ястия в Tuğra, вековна османска арка и оригиналния дворцов хамам, скрит зад голяма дървена врата с мрамор от пода до тавана и богато украсени дърворезби.

Освен като императорска резиденция, хотелът е бил домакин на парламентарни процедури, кралски съдилища и конкурси за красота, и дори е служил като игрище за футболния отбор Beşiktaş. Като цяло, това е едно блажено, легендарно бягство в центъра на един от най-историческите градове в света. Лале Арикоглу

The Peninsula Istanbul

The Peninsula открива толкова малко хотели, че когато се появи нов, знаете, че той ще бъде нещо много специално.

Истанбул е 11-ият хотел на групата, който се състои от четири отделни сгради, три от които са защитени исторически забележителности, и се простира на 250 метра от първокласния крайбрежен имот Galataport, откъдето се открива гледка към Златния рог, Босфора и стария град, включително двореца Топкапъ, Синята джамия, Хаджи Софи и джамията Сюлеймание - пълна картичка.

Възхитителни гледки, които могат да се попият по време на закуска с меменски яйца на терасата; докато се въртите в басейна; от огромния бар и ресторант на покрива Gallada, ръководен от главния готвач Фатих Турак, носител на две звезди "Мишлен"; и от повечето стаи, някои от които имат балкони, тераси или градини. Елегантният съвременен интериор, проектиран от Zeynep Fadıllıoğlu, също е впечатляващ:

Мрамори от Мармара, инкрустации от перли, плочки от Изник и сложна ръчно рисувана стъклопис, вплетени около фон от шампанско и внимателно подбрана колекция от турски произведения на изкуството.

В комбинация с изключителния СПА център на The Peninsula и винаги внимателното обслужване, престоят тук вероятно ще ви накара да се откажете от всички други хотели. Лий Кобадж

Mandarin Oriental Bosphorus, Бешикташ

За вечна елегантност

Времето поглъща останките от изоставен имот, за да бъде възкресен години по-късно, през лятото на 2021 г., от същия екип, който стои зад филиала на Mandarin Oriental в Бодрум. Сгушено в Бешикташ, това крайбрежно градско убежище е заобиколено от защитена гора и крайбрежни резиденции, където ще откриете по-малко туристи и повече местни жители на сутрешен джогинг - предлагайки перфектен баланс на липса на тълпи, но все пак достатъчно близо до оживения стар град.

100-те стаи, блестящо проектирани от Tihany Design, пресъздават същността на Истанбул: плочки във формата на лалета украсяват баните, османските емблеми çintamani са в минибара, а стените са изпъстрени с мотиви, вдъхновени от дървото на живота. Дървените покрития съпътстват интериора в стил яхта, като деликатно се свързват с тези, които плават точно пред стаята ви.

80 от стаите, които са разположени на три етажа, са с широкоекранни гледки към Босфора, което ви позволява да спите в Европа и да се събуждате в Азия, а кулите на минаретата грациозно стоят до емблематични забележителности.

Заведенията за хранене тук са предназначени както за местните жители, така и за гостите на хотела, като възможностите варират от изискана италианска кухня до азиатско-италиански фюжън, а кантонската кухня ще се присъедини по-късно в средата на 2023 г. - всички те са с места на терасата на брега, където късметлиите могат да наблюдават плуващите делфини.

На терасата се намират и два басейна, а третият е в спа и уелнес центъра под земята. Говорейки за СПА центъра, в него има 14 стаи за процедури, включително мраморни хамами от глава до пети.

Масажистите за дълбоките тъкани са обучени от Турция и Индонезия, а при процедурите за лице се използват продукти на Barbara Sturm. Има и фитнес студио със затворени помещения за йога, колоездене и пилатес на римски стан.

Six Senses Kocatas Mansions, Сариер

За супер СПА процедури

Истанбулският филиал на Six Senses, разположен край Босфора, е създаден от две реставрирани османски имения в зеления и благоденстващ квартал Sariyer, на няколко минути път с лодка от центъра.

Хотелът е изключително елегантен: кремообразен като сирене лор, както отвътре, така и отвън. Огромните прозорци пропускат лъчи светлина, осветявайки високите пространства от блед мрамор, деликатно облицовани стени и сложни корнизи, и позволяват гледка към Босфора от големите месингови легла в най-добрите от 45-те стаи и апартаменти.

В края на миналата година на хълма над хотела бе открит обширен спа център, от който се открива сензационна гледка към пролива. Съответно процедурите включват варианти, съчетаващи Изтока и Запада, като традиционния хамам (пълно изкъпване от местен терапевт) и работилницата Alchemy Bar (изработване на собствени продукти с органични съставки от градината).

Всъщност уникалните предложения на Истанбул в посока Изток-Запад са видими навсякъде - от съставките в двата ресторанта (паназиатски и италиански) в цветни и изкусно поднесени ястия, през културните преживявания, препоръчани от вътрешни хора, до инициативите, насочени към общността, провеждани от Лабораторията за Земята на хотела, която организира образователни екологични семинари за гостите.

Хотел Ecole St Pierre, Galata/Karaköy



За модерен интериор с богата история

В Ecole St Pierre Hotel, 17-стаен бутиков хотел, открит през септември 2021 г. до кулата Галата, се съчетават различни култури. Бившето френско католическо училище, разположено в градините на италиански манастир, е проектирано от италианския архитект Гаспаре Фосати (реставрирал Хаджия София в средата на XIX в.), управлявано от доминикански монаси и посещавано от ученици от цяла Европа.

Част от ресторанта са останките от генуезките крепостни стени на Константинопол от XIII в., а монашеското общежитие сега е - mon dieu! - е кафене/салон с коктейл-бар в градината.

Френските прозорци с жалузи се отварят към балкони от ковано желязо на галерийни етажи, които обикалят централния двор.

Оригиналните кости на сградата, грижливо запазени, сега са фон за модерните тенденции в интериора - акценти от колониална тръстика, мастилено сини венециански плочки в баните, светло дърво, открити тухли, модерно осветление - за да бъде това, което е вътре, също толкова прекрасно, колкото и красивата фасада.

Soho House Istanbul, Бейоглу



За страхотно величие

Италианският дворец от 19-и век, превърнат в консулство на САЩ, се вписва идеално в естетиката на Soho House. Когато отваря врати, Soho House Istanbul е най-амбициозният проект на групата и за мнозина той все още е най-красивият, със запазени оригинални детайли: Дъбови стени, изрисувани и облицовани с ламперия, стенописи и украсени тавани, сложна желязна конструкция в стил ар нуво и мраморни стълбища с цвят на тютюн...

Това е напълно грандиозен и зрелищен фон за клубния декор на групата - мебели от средата на века, кресла от кожа, кадифе и тръстика - примесен с елементи от местността: антични турски килими и хамами в спа центъра.

В горната част на двореца се извисяват зелени дървета, които правят сянка на Apheleia Terrace, чисто новия ресторант на покрива, където главният готвач на Миконос Атинагор Костакис е разработил меню от средиземноморски мезета с мексикански привкус.

Подходящо е, че хотелът се намира в Бейоглу, бохемския квартал, в който Орхан Памук пише своите романи и който е изпълнен с ресторанти и барове, независими галерии и бутици.

Сумахан на вода

За архитектурно решение

В този град на хиляди дворцови хотели Sumahan е свеж поглед към луксозния престой: силно съвременно архитектурно преосмисляне на дестилерия на брега от 1820 г., която някога е превръщала пълни с кораби смокини в сума - спирт, използван за производството на ракия.

Имотът принадлежи на едно и също семейство от поколения, а в началото на този век собственичката Недрет Бътлър и съпругът ѝ Марк, и двамата архитекти, контролират превръщането му в изискан хотел, с известна помощ от дъщерите си дизайнерки.

В резултат на това мястото се усеща като лично и домашно. Тринайсетте светли, възвишени стаи и апартаменти (някои от тях с частен хамам) са скроени до степен на относителна скандинавска равнопоставеност в този много украсен град и са кръстени на местни квартали, като всяка от тях има изглед към Босфора, където в началото на лятото могат да се видят делфини, а през зимата във всяка стая се палят истински огньове.

В градината на брега на реката столове "Адирондак" са разположени в сянката на палми, плодни дървета и розов олеандър.

Splendid Palace Hotel, Бююкяда

За потънал във времето чар

Истанбул има свой собствен архипелаг - кой знаеше? Принцовите острови, където някога са били заточени непопулярни кралски особи (а също и Леон Троцки). През 20-ти век архипелагът се превръща в лятно убежище за богатите истанбулчани, които заменят градската жега с османските дворци и именията от епохата Бел, разположени по зелените и спокойни брегове.

Може би най-величественият от тях е Splendid Palas Hotel на свободния от автомобили Büyükada (единственото движение са велосипеди и каруци, теглени от коне). Той е впечатляващ отвътре и отвън - симфония на западен ар нуво и източна украса в цветовете на турското знаме от 1908 г., увенчана с два луковични купола. На фона на изцяло бялата сграда, като инсталация на Аниш Капур, изпъкват ярки червени цветове - щори, паравани, стълбищни пътеки.

Интериорът е леко докоснат и избледнял, но оригиналните детайли са непокътнати - от ледените тръби на таваните до дървеното бюро във фоайето и ананасовата лампа от 20-те години на миналия век. Три галерийни етажа с 69 стаи обгръщат облицован с плочки двор с фонтан и роял, палми в саксии и тръстикови мебели, а на терасата на басейна има шезлонги на червено-бели райета.

Хотел Pera Palace

За блясъка на джаз епохата



За Истанбул хотел Pera Palace е това, което е Savoy за Лондон - гранд дама от епохата на кралската епоха, предпочитано място на стария Холивуд, кралски особи и литератори, чиито високи токчета и полирани кореспонденти щракат, тракат и чарлстонират по мраморните му подове, откакто е открит през 1895 г. Кралица Елизабет II, Грета Гарбо, Джаки Онасис и Мата Хари са отсядали тук, както и различни императори, крале и шахове, а също и Ърнест Хемингуей.

Агата Кристи пише " Убийство в Ориент Експрес" в стая 411 - и наистина хотелът е построен, за да посреща пътниците на емблематичния влак в края на пътуването им. Стаите са традиционни, излъскани и много изискани, с гледка към Златния рог или към Пера, някога известен като Малката Европа. Следобедният чай в сладкарницата в захарнорозово е по-английски от самия Savoy.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet

За исторически престой

Four Seasons разполага не с един, а с два дворцови имота в Истанбул, от двете страни на Златния рог. Изберете си - и двата са великолепни, а обстановката им е нокаутираща. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, създаден от османски дворец, е превъзходен по отношение на безгрижния блясък на брега на морето, а през лятото е трудно да си представим по-красиво място от терасата му, цялата в червени и бели ивици, между сините цветове на басейна и морето.

В старинното сърце на Истанбул, хотел Four Seasons Istanbul at Sultanahmet е с по-тежка романтика. Историческата сграда някога е била затвор, в който са били настанявани дисидентски настроени литератори през османската епоха; сега тя е силно полирана и дълбоко луксозна, а завладяващата ѝ фасада е боядисана в щастливо жълто, и е трудно да си представим, че някога ще искаме да избягаме.

Модерните анадолски ястия са красиво поднесени в ухаещата на жасмин градина на двора. Стаите са просторни; килимите, неокласическите мебели и тъканите турски платове заменят обичайната кремаво-класическа палитра на 4S. Съседи на хотела са Синята джамия, дворецът Топкапъ и Хаджи Софията, чиито минарета и куполи се извисяват над хотела, сякаш свещено наблюдават обитателите му.

Raffles Istanbul, Бешикташ

За съвременен лукс

Какво е това? Петзвезден истанбулски хотел, в който не се забелязва нито частица от избледнялото османско великолепие... И все пак Raffles е Истанбул през цялото време - новата богаташка страна на града, която е цялата от позлатено стъкло и Gucci, разположена в Zorlu Center (нещо като Дубай прави Уестфийлд в гигантски мащаб) на върха на хълма в Бешикташ.

Прекаленият блясък е в основата на играта тук. Огромни кристални полилеи доминират над блестящите атриуми и изискани ресторанти. Басейните блестят отвътре и отвън - в обширния СПА център и в Lounge 6, летния бар на покрива с басейн, от който се откриват далечни гледки и се вижда работата на водещите световни козметични хирурзи. Лонг бар е виненочервен турски вариант на сингапурския оригинал, който освен характерния слинг, предлага и уникални истанбулски напитки (например бурбон, кимион и баклава Topkapi Palace).

181 съвременни стаи и пентхаус апартаменти, всички с обслужване от камериер, са подредени във високи кули, като най-добрите са с гледка към града и пролива отвъд него. Бъдете сигурни, че хеликоптерната площадка се отоплява през зимата.

The Bank Hotel Istanbul, Karaköy

За стил на добра цена

Когато отваря врати под името House Hotels' Vault Karakoy, този елегантен малък хотел е един от пионерите на новата вълна съвременни бутикови хотели в Истанбул.

Сега той се присъедини към Marriott Bonvoy, но за щастие неговите сдържано стилни стаи остават непроменени, с дървени бюра във всяка стая, радиатори от старо желязо и сводести прозорци с изглед към богатата улица Каракой.

Някога хотелът е бил банка, построена през XIX в. в еклектичен стил, и елементи от първоначалното му превъплъщение са оцелели при внимателната реставрация - касови апарати на място, превърнат в сейф шкаф за напитки в бара и винарска изба в оригиналния трезор.

Ciragan Palace Kempinski

За царствено османско великолепие

Може би ще разпознаете собствената мраморна арка на двореца Ciragan: богато издълбана, от бял камък, обрамчваща синия Босфор, тя е звездата на милиони публикации в Instagram. И все пак тя е засенчена от огромния и напълно спиращ дъха дворец Ciragan.

Построен като султанска резиденция - последният дворец на Османската империя - той се извисява над водата, слонова кост и причудлив като сватбена торта, със своите колони и класическа османска украса. След пожар през 1910 г. дворецът лежи в руини до 80-те години на ХХ век, когато започва реставрацията му, и сега отново блести. Вътре украсата е отгоре до долу: куполовидни тавани с корнизи; стени, изрисувани по мавритански;

мраморни врати и балюстради и колони, толкова сложно издълбани, че могат да бъдат изрязани от хартия. Има блестящи мраморни преддверия, величествени салони, бални зали, няколко ресторанта - от камионче за улична храна в градината до луксозния Tugra, който сервира османски ястия на тераса под мраморните колони с изглед към Босфора.

Най-добрите спални са в самия дворец (само 11 от тях; останалите 299 стаи са в модерни съседни блокове), обковани в махагон и с императорски легла с балдахини, подходящи за султан.

Източник: cntraveller