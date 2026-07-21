Общинските съветници в Самоков подкрепиха изграждането на новия лифт в Мальовица

Общинските съветници в Самоков подписаха декларация, с която поддържаха плана за създаване на съвременен седалков въжен превоз в курорта Мальовица. Както е известно, преди към месец строителството беше замразено под претекст, че не е спазено издаденото позволение за градеж.

От курорта обаче са безапелационни, че имат всички нужни документи и разрешителни, по които се управляват при осъществяване на дейностите. Още повече, че новият въжен превоз се построява в трасето на съществуващия, само че към този момент амортизиран влек. Замразяването на плана изправи на нокти жителите на селата, намиращи се в региона на Мальовица. Хората бяха безапелационни, че са подготвени на митинг, в случай че се спре развиването на курорта, тъй като туризмът се трансформира в главен занаят.

Това се показва и декларацията, която съветниците подписаха през днешния ден. В документа се показва, че курортът е значим за стопанската система на общината. Подчертава се още, че до преди години той е бил знак занемарената инфраструктура, а през днешния ден на място се организират голям брой събития, събиращи посетители от близо и надалеч. Затова с декларацията се упорства да се стопира този развой на развиване.

Ето и цялостния текст на декларацията:

Ние, долуподписаните представители на локалната общественост, общински съветници и поданици на община Самоков и района, заявяваме своята безапелационна поддръжка за продължаването на развиването на курортен комплекс Мальовица.

През последните години всички станахме очевидци по какъв начин място, което дълго време беше знак на занемарена инфраструктура и необработен капацитет, последователно стартира да възстановява живота си. Възстановяват се съществуващи уреди, построяват се пространства за спорт и отдих, провеждат се надпревари, детски лагери и начинания, които връщат хората в планината.

Особено значимо за нас е, че това развиване се реализира след приемане на всички нужни разрешителни и при съблюдаване на настоящото законодателство. Вярваме, че когато един план е осъществен по законов ред и носи действителни изгоди за обществото, той би трябвало да бъде насърчаван, а не възпрепятстван.

Развитието на Мальовица не е значимо единствено за курорта. То съживява цялата локална стопанска система. Повече туристи значат повече работа за фамилните хотели, къщите за посетители, заведенията за хранене, локалните производители, транспортните услуги и десетки дребни фамилни бизнеси в Говедарци, Самоков и близките обитаеми места. Възстановяването на ски оборудванията и спортната инфраструктура дава опция на българските деца да спортуват, да се учат на дисциплинираност и почитание към природата, а на младежите – да останат и да се осъществят в района.

Ние не поддържаме безконтролното застрояване. Подкрепяме устойчивото развиване, което съхранява природата и по едно и също време с това възражда една емблематична за България планинска и спортна дестинация.

Призоваваме държавните институции да преглеждат развиването на Мальовица освен през административните процедури, а и през неговото значение за хората, локалната стопанска система, спорта и бъдещето на района.

Убедени сме, че България има потребност от повече възобновени планински центрове, повече благоприятни условия за спорт и туризъм и повече вложения, които основават социална изгода.

Затова заявяваме своята поддръжка развиването на Мальовица да продължи. “