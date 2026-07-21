Разполагането на американски самолети у нас не ни прави част от военните действия в Иран: Йотова

Разполагането на американските самолети на летище "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликта, да не се разширяват бойните действия. Това каза президентът Илияна Йотова, предаде Дарик.

Доколкото разбирам отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент, каза още държавният глава.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова днес е на посещение в 3-та авиационна база - Граф Игнатиево.

В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав.

В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Кирил Пламенов