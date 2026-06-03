САЩ ще съкратят визовите центрове в Африка

Съединените щати се подготвят драстично да намалят визовите услуги в Африка, като броят на дипломатическите мисии, упълномощени да обработват визови заявления, ще бъде сведен от близо 50 до едва 20, съобщи агенция Associated Press, позовавайки се на Държавния департамент.

Според информацията американски дипломати и консулски служители са били уведомени миналата седмица, че визовите операции ще бъдат концентрирани в ограничен брой регионални центрове като част от по-широка реорганизация на консулските услуги на континента.

Посолствата и консулствата, които няма да бъдат определени като такива центрове, ще останат отворени, но ще се съсредоточат върху услуги за американски граждани, спешна консулска помощ, дипломатически визи и избрани случаи, смятани за важни за националния интерес.

В отговор на планираната реформа Държавният департамент заяви пред AP, че редовно преглежда дейността си в чужбина, за да гарантира, че ресурсите са съобразени с приоритетите и националните интереси на САЩ.

Останалите 20 визови центъра ще включват дипломатически мисии в държави като Нигерия, Кения, Южна Африка, Гана, Етиопия, Сенегал, Танзания, Уганда, Руанда, Ангола, Камерун, Кот д’Ивоар, Джибути, Демократична република Конго, Того, Екваториална Гвинея, Либерия, Мавриций и Кабо Верде, посочва AP.

Мярката е част от по-широките усилия на администрацията на Тръмп за затягане на имиграционния контрол. Гражданите на 11 африкански държави вече са изправени пред пълно спиране както на имигрантските, така и на неимигрантските визи, което на практика им забранява влизането в САЩ.

През март сомалийски имигранти и правозащитни организации заведоха дело срещу администрацията на Тръмп заради решението ѝ да прекрати статута за временна закрила (TPS) за Сомалия. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви през януари, че условията в страната са се подобрили достатъчно, за да бъде прекратен този режим, който беше в сила от 1991 г. заради конфликта, свързан с въоръжената групировка „Аш Шабаб“. TPS позволява на отговарящите на условията чуждестранни граждани временно да живеят и работят в САЩ, когато не могат безопасно да се завърнат в родината си.

Миналия месец Вашингтон наложи извънредни ограничения за влизане на чужденци, които наскоро са посетили Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан след огнище на ебола. Американските граждани, завръщащи се от тези държави, бяха задължени да влизат в страната през международното летище „Вашингтон Дълес“.

Пламен Валентинов