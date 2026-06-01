Вътре в имотните империи на най-големите футболни звезди в света

Футболът не само е най-популярният спорт в света, но и един от най-доходоносните. Най-добрите играчи печелят огромни суми от клубни договори, спонсорства и рекламни сделки, а звезди като Cristiano Ronaldo и Lionel Messi отдавна са се превърнали в глобални марки със състояния за стотици милиони долари.

За разлика от много американски спортисти, които се установяват трайно в един град, водещите футболисти често купуват имоти във всяка държава, в която играят. Така с развитието на кариерата им растат и техните недвижими активи, включващи луксозни домове в Мадрид, Барселона, Дубай, Париж и други престижни локации.

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г. вниманието отново е насочено към най-големите звезди на спорта. Ето какви имотни богатства притежават някои от тях.

Кристиано Роналдо

Нападателят на Al Nassr и капитан на португалския национален отбор притежава недвижими имоти на стойност около 90 милиона долара, свързани с различни етапи от кариерата му в Мадрид, Торино, Рияд и Лисабон.

Най-впечатляващият му проект е бъдещото му имение за пенсиониране в района Кинта да Мариня край Cascais. Строежът започва през 2022 г., а стойността на имота се оценява между 30 и 38 милиона долара. В комплекса ще има басейн със стъклено дъно, спа център, кино, тенис корт и гараж за 30 автомобила.

Роналдо притежава и луксозен пентхаус в Lisbon, както и имение в елитния квартал Ла Финка в Madrid, закупено по време на престоя му в Real Madrid.

В родния си град Funchal на остров Мадейра той преобразува бивша дискотека в седеметажен семеен комплекс. След трансфера си в Саудитска Арабия през 2022 г. добавя към портфолиото си имение на остров Джумейра Бей в Dubai и две вили в луксозния курорт Нуджума.

Лионел Меси

Имотното портфолио на Меси се оценява на над 300 милиона долара и обхваща Аржентина, Испания, Франция и САЩ.

Основният му дом остава комплексът в Кастелдефелс край Barcelona, който купува през 2009 г. Малко по малко той изкупува съседни къщи за повече уединение и разширява имота с футболно игрище, фитнес, спа зона и специална стая за трофеи и фланелки.

След преминаването си в Inter Miami CF Меси инвестира сериозно и в Южна Флорида. Той купува луксозен апартамент в Съни Айлс Бийч и водно имение във Форт Лодърдейл за около 10,75 милиона долара. Имотът разполага с осем спални, два яхтени кея, басейн и зони за отдих.

В родния си град Rosario аржентинецът изгражда семейно имение, известно като „Крепостта“, а също така притежава ваканционен комплекс на остров Ibiza.

Неймар

Имиджът на Neymar извън терена напълно съответства на неговите недвижими имоти.

Капитанът на Santos FC притежава огромен крайбрежен комплекс в Мангаратиба край Rio de Janeiro, закупен през 2016 г. за около 8,5 милиона долара. Имотът разполага с хеликоптерна площадка, кей за яхти, игрище за плажен волейбол и подземна дискотека.

Същата година той купува модерно имение в Кастелдефелс край Барселона. По-късно, след трансфера си в Paris Saint-Germain, живее под наем в пететажна къща край Paris.

През 2024 г. Неймар навлиза агресивно и на пазара в Южна Флорида, придобивайки крайбрежен парцел в Бал Харбър за 26 милиона долара. Най-скъпата му покупка обаче е пентхаусът „Sky Mansion“ в комплекса Bugatti Residences в Дубай за около 54,5 милиона долара. Апартаментът включва частен басейн и специален автомобилен асансьор, който транспортира колите директно до жилището.

Хари Кейн

Капитанът на Англия и нападател на FC Bayern Munich предпочита класически английски имения пред модерните небостъргачи.

В момента той строи огромна неогеоргианска резиденция в графство Съри върху парцел, закупен през 2023 г. за около 6,5 милиона британски лири. След завършването си имението се очаква да струва над 25 милиона долара и ще включва кино, спа център, басейн, подземен развлекателен комплекс и въртяща се платформа за автомобили.

След преместването си в Мюнхен Кейн живее и в луксозно имение в предградието Грюнвалд, оценявано на около 40 милиона долара.

Килиан Мбапе

След трансфера си в Real Madrid през 2024 г. капитанът на Франция купува бившото имение на Gareth Bale в престижния квартал Ла Финка в Мадрид за между 12 и 13 милиона долара.

Имението разполага със закрит и открит басейн, кино, баскетболно игрище, тренировъчно футболно игрище и собствено голф пространство. Освен това Мбапе притежава и дуплекс пентхаус в Париж на стойност около 10 милиона долара.

Ерлинг Холанд

Голмайсторът на Manchester City FC също разширява бързо своето имотно портфолио.

През 2025 г. той купува модерно селско имение в Чешър за около 8 милиона долара. Имотът включва 10 спални, частно езеро, конюшни и просторни градини.

Преди това норвежецът придобива луксозна вила в Marbella и апартамент в престижния комплекс Sommerro в Oslo.

Крисчън Пулишич

Капитанът на националния отбор на САЩ и футболист на AC Milan е далеч по-сдържан в инвестициите си.

Основната част от портфолиото му е концентрирана във Флорида, където притежава крайбрежен дом в Джупитър и имение в конния център Уелингтън. По-рано той купува и къща близо до родния си град Хърши в щата Пенсилвания.

Джуд Белингам

Въпреки че е едва на 22 години, халфът на Реал Мадрид вече изгражда сериозно имотно богатство.

Английският национал притежава имение за около 7 милиона долара в Ла Финка, където негови съседи са Роналдо и Мбапе. Къщата разполага с шест спални, домашно кино, фитнес, басейн и гледка към голф игрище.

Във Великобритания Белингам изгражда и голям семеен комплекс край Бирмингам на стойност около 9,3 милиона долара, който ще включва отделни жилища за родителите му, вътрешен и външен басейн, зони за релакс, трофейна зала и дори собствен бръснарски салон.

Наталия Каменова