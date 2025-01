Отиде си китаристът на Уайтснейк Джон Сайкс

Британският рок китарист Джон Сайкс, свирил с „Уайтснейк“ и „Тин Лизи“, почина на 65-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

В изявление на неговия уебсайт се казва, че смъртта му е настъпила „след тежка битка с рака“.

В съобщението Сайкс е описан като „внимателен, мил и харизматичен човек, чието присъствие озаряваше стаята“. В последните си дни той е изразил „искрена любов и благодарност към своите фенове“.

Сайкс участва в два албума на „Уайтснейк“ и е съавтор на някои от най-известните песни на групата, сред които Still Of The Night и Is This Love.

Започва кариерата си през 1980 г. с хеви метъл групата Tygers Of Pan Tang, като записва два албума, преди да се присъедини към „Тин Лизи“ през 1982 г.

През 1984 г. се присъединява към „Уайтснейк“ по покана на основателя и фронтмен на групата Дейвид Ковърдейл. След като напуска „Уайтснейк“, издава два албума със собствената си група Blue Murder, а по-късно участва в турне на „Тин Лизи“.

В памет на Сайкс Дейвид Ковърдейл сподели в социалните мрежи редица общи снимки от най-силните години на „Уайтснейк“. Китаристът на „Гънс енд роузес“ Слаш също публикува снимка на колегата си и написа „Почивай в мир“.