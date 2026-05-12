Александър Николов се размина с титлата в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) останаха със сребърните медали в италианската Суперлига, след като загубиха и третия финален мач за титлата, предаде БНР.
Играчите на Джампаоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (27:25, 24:26, 22:25, 20:25) в трета среща от финалния плейоф, играна тази вечер в пълната зала "Пала Бартон Енерджи".
Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши със сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо за 3-и път в последните 4 сезона.
Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
Кирил Пламенов
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
