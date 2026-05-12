Джиро д‘Италия 2026 стартира в България за първи път в историята с три етапа на родна земя

Днес ще стартира 109-ото издание на колоездачната Обиколка на Италия. Една от трите най-престижни обиколки в колоездачния Тур заедно с Тур дьо Франс и Ла Вуелта, Джиро д‘Италия ще има по-специален старт през 2026 година, а именно на българска земя.

За първи път в историята страната ни ще приеме етапи на някой от Гранд Туровете – при това цели три. От Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив та чак до София, Джирото ще завладее България в края на тази майска седмица. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14:00 часа, предаде БНР.

Етапът, дълъг 147 км, ще завърши в Бургас, откъдето ще стартира вторият – той е насрочен за събота, 9 май, с финиш във Велико Търново и обща дължина 221 км. Третият (175 км) ще започне от Пловдив със завършек в столицата между 17:00 и 17:25 часа. Последният 21-и етап от Джирото е насрочен за неделя, 31 май, в италианската столица Рим. Общата дължина е близо 3460 км.

Планирани са пет планински етапа, два от които в два от последните три етапа, и един часовник – на 19 май, между Виареджо и Маса. Има три почивни дни, първият от които е насрочен веднага след стартовете в България. Страната ни влиза в историята като третата балканска държава, приела стартове от Обиколката на Италия.

За първи път това се случва в гръцката столица Атина през 1996, а миналата година първите три етапа се провеждат на територията на Албания – от Дурас през Тирана до Вльора.

В сряда, 6 май, на Летния театър в Бургас се проведе откриващата церемония, на която официално бяха представени отборите-участници в тазгодишното Джиро. Преди големия старт в Несебър имаше и други културни събития, сред които Фотоизложба "Колоезденето в София" пред градинката на НДК, както и изложба в Националната галерия, разказваща историята на Обиколката на Италия, които допринесоха за ентусиазма на хората.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев пък сравни Джирото със събитие от мащаба на Формула 1.

"Спортът, туризмът и имиджът на България печелят от това събитие. Вярвам, че по отношение на спорта ще бъдат привлечени много млади хора да се занимават с него. Голямото преимущество ще бъде в туризма, тъй като Джирото много се гледа в Австралия и Колумбия. Ако успеем да докараме туристи от тези държави, това би било голям успех.

Разбира се, имиджово би ни поставило на картата като държава, която е способна да поема такива големи домакинства. Това е домакинство от мащаба на Формула 1 или Moto GP", каза той.

Рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България с пет триумфа - Ивайло Габровски, присъствал на Фотоизложбата "Колоезденето в София", от своя страна изрази надежда, че един ден отново ще видим българин в Джирото.

"Имало е българин вече в Обиколката на Италия. Николай Михайлов участва преди години. Даниел Петров участва в Обиколката на Испания преди години също. Съвсем възможно е да има българин, просто трябва да се работи с младите момчета, които излизат. Мисля, че в тях има потенциал и да им се намери подходяща среда, в която те могат да се развиват", сподели Габровски.

Именно Николай Михайлов, чиято фотография е част от Фотоизложбата пред НДК, е единственият българин, завършил Обиколката на Италия. Той е най-успешният ни колоездач в последните 15 години. Най-значимото постижение на България пък е от Игрите в Москва през 1980. Тогава нашите завършват шести на 100 км шосе отборно.

Шампион иначе миналата година стана британецът Саймън Йейтс. Той обаче няма да защитава розовата фланелка сега, след като взе решение в началото на 2026 да прекрати кариерата си на 33-годишна възраст. Борбата за триумф в генералното класиране ще е сериозна, въпреки неговата липса.

Сред 23-те отбора и множество колоездачи прави впечатление името на Йонас Вингегор. Датчанинът ще направи дебюта си в Обиколката на Италия. Той е двукратен победител в Тур дьо Франс и шампион от Вуелтата, така че ще опита да направи рядък хеттрик в Гранд Тура.

Едва седем колоездачи са печелили трите най-престижни обиколки – Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Еди Меркс, Бернар Ино, Алберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум. Меркс, Ино и Фрум са печелили последователно и трите състезания, като Ино, заедно с Контадор, са единствените, триумфирали поне по два пъти на всяка от обиколките.

Отборът на Team Visma | Lease a Bike, победител в две от последните три Джиро-та, ще бъде в състава си с победителя от Обиколката на Испания през 2023 Сеп Кус. Red Bull - Bora – Hansgrohe пък е воден от шампиона за 2022 Джей Хиндли и надеждата на домакините Джулио Пелицари. До тях ще кара и четвъртият от 2021 година Александър Власов. Адам Йейтс, Джей Вайн и Ян Кристен, фаворит в битката за Най-добър млад състезател, оформят друг силен колоездачен отбор в лицето на UAE Team Emirates XRG. Освен Хиндли, друг бивш победител в тазгодишното издание е Еган Бернал, триумфирал през 2021.

Сред другите претенденти за розовата фланелка са Дерек Джи (четвърти през 2025), Дамяно Карузо (втори през 2021), Феликс Гал, който се завръща след четиригодишно отсъствие, Бен О‘Конър (четвърти през 2024) и дебютантът Енрик Мас.

Кирил Пламенов