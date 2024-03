Супертурнирът Pragmatic Play Drops & Wins се поднови със Страхотни Ежедневни Награди и Атрактивен Общ Награден Фонд

Популярният турнир на efbet.com – Pragmatic Play Drops & Wins, беше подновен подобаващо. Новата Слот Надпревара започна на 6 март и ще продължи чак до 5 март 2025 година като част от глобалната промоция за мрежата с игрите на доставчика.

Pragmatic Play Drops & Wins

Турнирът Drops and Wins, организиран от Pragmatic Play, е вълнуващо предизвикателство, което събира ентусиасти на слот игри. Този турнир предлага на играчите възможността да се състезават един срещу друг в разнообразни слот предложения, разработени от провайдъра.

Играчите могат да проследяват напредъка си в класацията, която непрекъснато се актуализира в реално време и отразява последните промени.

С всяко завъртане участниците имат възможност да се изкачат в класацията на турнира на efbet.com.

Всеки ден се провеждат “Eжедневни Турнири” и “Ежедневно Падане на Награди“ в онлайн казиното на efbet, а всички награди са повече от впечатляващи.

Наградите за Pragmatic Play Drops & Wins на efbet.com

От efbet очакват всеки ден да раздават награди на обща стойност 140 000 лева - в Ежедневните Турнири са предвидени за раздаване 80 000 лв., а в Ежедневно Падащите Награди на случаен принцип - 60 000 лв.!

За да се присъединят към турнира, играчите следва да отворят някоя от квалифициращите игри за Pragmatic Play Drops & Wins в efbet.com. На разположение са 30 различни игри. Част от имената са Wolf Gold, Mustang Gold, Sweet Bonanza, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, Great Rhino Megaways и много други.

Пълните правила и условия на турнира са подробно описани в секцията “Бонуси и промоции“ на efbet.com. Играчите следва да се запознаят с правилата и условията, за да могат да вземат информирано решение дали да се включат в турнира. efbet напомня, че хазартът крие риск за пристрастяване и обръща внимание на хазартната зависимост в секцията “Разумно залагане“.