Руснаците възраждат старата Волга чрез Китай

В автомобилния завод ГАЗ бе забелязан китайския седан Changan Raeton Plus, който най-вероятно ще се произвежда като новата Волга. Известно е, че руснаците планират да възродят емблематичната марка още тази година.



Въпреки факта, че властите многократно са обявявали стартирането на проекта, все още не е известно точно с коя компания ще бъде създадена новата Волга. Сега стана известно, че с голяма степен на вероятност колата ще бъде построена на базата на един от китайските модели. По-конкретно става дума за донора Raeton Plus.



Новата Волга ще се сглобява в автомобилния завод ГАЗ в Нижни Новгород. Преди дни на територията на предприятието беше забелязан бял китайски седан без емблеми, на базата на който инженерите ще се опитат да съживят емблематичния руски седан. Въпреки лошото качество на снимката, става ясно, че немаркираният модел е Changan Raeton Plus.



Размерите на китайския седан са 4 800 мм дължина с 2 770 мм междуосие. Така колата е сравнима по размери с Toyota Camry. Raeton Plus се задвижва от 1.5 литров турбо двигател, чиято мощност е 210 конски сили. Максималната скорост на седана е 210 километра в час. По тези характеристики моделът превъзхожда Москвич 6.



В момента руски специалисти тестват потенциалната Волга. Освен това се сглобяват три автомобила в различна степен на готовност. Кой точно модел ще бъде донор на възродената Волга, със сигурност ще стане известно по-късно, малко преди премиерата на автомобила, която ще се състои през 2024 г.



В началото на февруари стана известно , че фирмената емблема с елен ще остане на капака на възродената Волга. В същото време външният вид на седана ще бъде модерен.