Какво е микро-радост и как оправя живота?

Терминът micro-joys или микро-радости е на бизнес изданието Forbes, но стана много на мода. Дотолкова, че беше подложен на специално изследване С 22 000 ДУШИ на емоционалното благополучие от Big Joy Project на Greater Good Science Center на Университета в Калифорния. На това сме посветили и днешния ни психологически лайфхак.
Генералната идея е проста, но мощна: „истинското щастие не се формира за нас от някакви велики и грандиозни събития, а от личната ни възможност да осъзнаваме и набелязваме, а така и да изживяваме кратки положителни моменти на доволство всеки ден”.
Микро-радостите са определени от психолозите като кратки мигове на удоволствие И БЛАГОДАРНОСТ, които прекъсват рутината и намаляват стреса. За да имат ефект, те трябва да бъдат практикувани осъзнато, за да могат да допринесат трайно за подобряване на настроението, да увеличат емоционалната сила и устойчивост, както и УСЕЩАНЕТО ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СОБСТВЕНИЯ НИ ЖИВОТ
НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА СТИЛ НИ ЖИВОТ, НО ЗА РАЗЛИЧНО НАСОЧЕНО ВНИМАНИЕ КЪМ НЕЩО, КОЕТО ВЕЧЕ НИ СЕ СЛУЧВА, ДАЖЕ И ЗА НЯКОЛКО СЕКУНДИ ДНЕВНО.
МИКРО-РАДОСТИТЕ УВЕЛИЧАВАТ МЕНТАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ С 26%, 12% ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪНЯ И 30% НА СОЦИАЛНИТЕ ВРЪЗКИ. ВСЯКО ОТ КОИТО ПОДОБРЕНИЯ НОСИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ ЗА ПСИХИКАТА И ФИЗИКАТА НИ.
Според изследване на SWOA (Social Web Opinion Analysis) 41% от хората предпочитат кратък момент на пълно щастие – именно нашата микро-радост: СПОКОЙНО пиене на ХУБАВО кафе, БАВНА разходка след работа, пауза за ЛЮБИМА песен, даже просто телефонен разговор със СКЪП човек.
Т.е. микро-радсотта не е нещо изключително, а с непосредствена достъпност. От психологическа гледна точка, микро-радостта ПРЕКЪСВАТ РАЗЛИВАНЕТО НА НЕПРЕСТАННИЯ СТРЕС И АВТОМАТИЗМИТЕ, КОИТО НИ КАРАТ ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ РОБОТИ.
Според изследване, публикувано в Medical Journal, дори кратка пауза, изпълнена с позитивни емоции, АКТИВИРА ЦЕНТРОВЕТЕ В МОЗЪКА, СВЪРЗАНИ С РЕЛАКСАЦИЯ И ОТБЛАГОДАРЯВАНЕ, ДОПРИНАСЯЙКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАСЪБРАНОТО НАПРЕЖЕНИЕ. КОГАТО СЕ ПРЕВЪРНАТ В НАВИК И ОСЪЗНАТО СЕ ПРИЛАГАТ КАТО САМОТЕРАПИЯ, ТРАЙНО СЪКРАЩАВАТ ТРЕВОЖНОСТТА И ЕЛЕМИНИРАТ РИСКА ОТ ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ И ОБЩОТО УСЕЩАНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЕНОСТ.
Лайфхакът е как да намираме тези микро-радости?
ДОБАВЕТЕ НОВА АКТИВНОСТ КЪМ ВСЕКИДНЕВИЕТО СИ И Я ПРЕВЪРНЕТЕ В СВОЯТА МИКРО-РАДОСТ, ЗА ДА ПОГЛЕДНЕТЕ С РЕЗЛИЧНИ ОЧИ НА ОБИЧАЙНИЯ СИ ЖИВОТ.
Така неусетно, но осъзнато ще излезете от веригата на автоматична потиснатост, която се превръща в цял нещастен живот.
Позволете си – физически или финансово нещо, което сте си мислили, че би ви доставило удоволствие – дори да е по-добро кафе или мехурчета на щастието вместо чаша просто вино.
ПРОСТАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО ВЕДНАГА ДАВА ЗНАЧИМ ЕФЕКТ НА ОБЩОТО УСЕЩАНЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕ И ЩАСТИЕ, КОГАТО Е ЖЕЛАНА И/ИЛИ МЕЧТАНА, ПРЕВРЪЩАЙКИ ВСЕКИДНЕВИЕТО В ПО-МАЛКО ТЕЖАЩО И ПО-ОБИТАЕМО. СЪЗДАВАМЕ СИ МАЛКИ МОМЕНТИ НА БЯГСТВО, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ЦЯОСТНОТО НИ ПСИХОФИЗИЧЕСКО БЛАГОДЕНСТВИЕ И РАВНОВЕСИЕ.
Още по темата за усещането за щастие и идеите как да не го губим – следващия уикенд.
Михаи Първанов
