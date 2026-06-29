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29.06.2026 09:23

100 000 души ще съкрати VW

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Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места по света, съобщава Manager Magazin, позовавайки се на свои източници.


В средносрочен план може да бъдат затворени четири завода на Volkswagen – в Хановер, Цвикау и Емден, както и заводът на дъщерната компания Audi в Некарзулм. Към момента във Volkswagen работят около 657 000 души.


Кирил Пламенов


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки