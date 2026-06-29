100 000 души ще съкрати VW

Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места по света, съобщава Manager Magazin, позовавайки се на свои източници.
В средносрочен план може да бъдат затворени четири завода на Volkswagen – в Хановер, Цвикау и Емден, както и заводът на дъщерната компания Audi в Некарзулм. Към момента във Volkswagen работят около 657 000 души.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Скорпион, ти умееш да пазиш миналото с такава