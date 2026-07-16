ДА! Spices by Martinas: софийски легенди по стените и микс от бг и евро в менюто за добро

Spices by Martinas работи от около месец на място, което дълги години беше ресторант, тип бистро, а след това нещо като 12 години не беше нищо. Където е текло, пак ще тече, е мъдра поговорка, но при заведенията спре ли да работи локация, не се възстновява лесно популярността й, особено насред лято. Пък и ул. Три уши, независимо от близостта си до Съдебната палата и колелото на Петицата - най-стария софийски трамвай, не е сред най-често влизащите в градските пешеходни маршрути, макар и в центъра на центъра. Така че иска се и доза смелост да се направи крачката от страна на собствениците и персонала.

Заведението през деня работи като място за вкусно, но по-скоро бързо хапване с меню, което миксира български/балкански и европейски ястия. Опитахме прекрасно свинско роле с италианско сирене, спанак и не помня какво в него, а приятната изненада беше, че към него беше ни предложено да изберем една от трите салати на деня и ние се спряхме на Капрезе.

Тук тя съдържа, освен хубави домати - не пластмасови от супера, и мини моцарела - сиренето е козе, та оттам и названието, рукола, също така и кедрови ядки за разкош - толкова тренди и толкова приятно едновременно. Поискахме таратора си в чаша и така го получихме. А имаше и супа топчета, и още една - по-евро като избор. Не пробвахме десертите. Както казва една приятелка: "Остави си поне една мечта". Сметката за първото и второ нямаше и 10 евро, което за центъра на центъра и то в ново и добро заведение си е изгодно.

Както разбрахме, вечер бистрото става стопроцентов ресторант, при това с добра винена селекция. А през уикенда денем е и място за брънч.

Добавяме нещо много важно - приятелско обслужване.

И декорът - на мебелния минимализъм, контрастира здравословно стенопистта със софийски легенди - известни личности и сгради. Чудесна идея за стара София - сградите наоколо са предимно вековни, някои съседни са и чудесно реставрирани.

Борис Ангелов