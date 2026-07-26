€42000 за Дара и €36000 хонорар за Папи+€2000 храна за 1 концерт от общинската хазна на Варна даде кметът Коцев

153 420 евро за 3 часа концерт? Варна заслужава отговори!

Като варненка, завършила Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и като организатор на събития не мога да замълча. Кой одобри тези цени? На каква база са изчислени? И кой ще понесе отговорност, ако те не отговарят на реалните пазарни стойности? Преди броени месеци десетки качествени проекти на творци, музиканти, артисти и културни организации не получиха финансиране по Фонд „Култура“ или получиха символични суми. Тогава ни обясняваха, че няма достатъчно средства.

Днес обаче намираме 153 420 евро за тричасов концерт.

Разглеждам план-сметката и не мога да не попитам:

17 040 евро за сценично осветление?

16 850 евро за LED екрани?

Това реални пазарни цени ли са или някой е решил, че когато плаща Общината, всичко може да струва двойно?

За хонорара на Дара няма да споря. Ако с балета и цялата продукция сумата достига 42 000 евро – това е изпълнител с международна популярност и участие на голямата сцена на Евровизия. Но 36 000 евро за Папи Ханс (обичайният хонорар е 10 000 евро, което поражда огромни съмнения)? Това вече е въпрос, който заслужава публичен отговор. Защо? Как е формирана тази сума? Има ли сравнение с пазарните условия?

След това виждам 2 000 евро за изхранване на артистите. Сериозно ли? Говорим за концерт с продължителност три часа, а не за тридневен фестивал. Какво точно включва това изхранване?

И най-болезненият въпрос…

Защо отново забравяме младите таланти на Варна?

В този град има изключителни изпълнители от НУИ „Добри Христов“, ОДК – Варна, Хуманитарната гимназия и десетки независими артисти. Не заслужават ли те да бъдат лицето на празника на своя град? Не можеше ли част от тези средства да останат във Варна и да подкрепят хората, които градят културния ѝ облик?

Не съм против големите концерти. Не съм против известните изпълнители. Аз съм против липсата на прозрачност и чувството, че публичните средства се харчат без достатъчно обяснение.