€42000 за Дара и €36000 хонорар за Папи+€2000 храна за 1 концерт от общинската хазна на Варна даде кметът Коцев

153 420 евро за 3 часа концерт? Варна заслужава отговори!
Като варненка, завършила Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и като организатор на събития не мога да замълча.
Кой одобри тези цени? На каква база са изчислени? И кой ще понесе отговорност, ако те не отговарят на реалните пазарни стойности?
Преди броени месеци десетки качествени проекти на творци, музиканти, артисти и културни организации не получиха финансиране по Фонд „Култура“ или получиха символични суми. Тогава ни обясняваха, че няма достатъчно средства.
Днес обаче намираме 153 420 евро за тричасов концерт.
Разглеждам план-сметката и не мога да не попитам:
17 040 евро за сценично осветление?
16 850 евро за LED екрани?
Това реални пазарни цени ли са или някой е решил, че когато плаща Общината, всичко може да струва двойно?
За хонорара на Дара няма да споря. Ако с балета и цялата продукция сумата достига 42 000 евро – това е изпълнител с международна популярност и участие на голямата сцена на Евровизия.
Но 36 000 евро за Папи Ханс (обичайният хонорар е 10 000 евро, което поражда огромни съмнения)? Това вече е въпрос, който заслужава публичен отговор. Защо? Как е формирана тази сума? Има ли сравнение с пазарните условия?
След това виждам 2 000 евро за изхранване на артистите.
Сериозно ли? Говорим за концерт с продължителност три часа, а не за тридневен фестивал. Какво точно включва това изхранване?
И най-болезненият въпрос…
Защо отново забравяме младите таланти на Варна?
В този град има изключителни изпълнители от НУИ „Добри Христов“, ОДК – Варна, Хуманитарната гимназия и десетки независими артисти. Не заслужават ли те да бъдат лицето на празника на своя град? Не можеше ли част от тези средства да останат във Варна и да подкрепят хората, които градят културния ѝ облик?
Не съм против големите концерти.
Не съм против известните изпълнители.
Аз съм против липсата на прозрачност и чувството, че публичните средства се харчат без достатъчно обяснение.
Всеки похарчен евроцент е на варненските данъкоплатци. Затова гражданите имат право да знаят защо тази програма струва 153 420 евро и дали е направено реално сравнение с пазарните оферти.
Очаквам общинското ръководство и общинските съветници, които са подкрепили този бюджет, да дадат публични отговори. Защото доверието не се печели с концерти, а с прозрачност, разум и уважение към парите на хората.
Eва Добрева