  
04.06.2026 10:01

€11 160 ли е заплатата на Катамарана-Боташ в ДКК?

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11160 евро ли е заплатата, която ще взема уж международно търсения мениджър и бивш служебен енергиен министър Росен Христов, известен като Катамарана и Боташ, заради сключения по негово време скандален договор с Турция, по който плащаме 180 000 000 евро годишно за нищо, след като правителството на Радев го посочи за шеф в ДЪРЖАВНАТА консолидационна компания, заяви Асен Василев. При това - без бонусите, а трябва да се знае, че също като министрите и техните чиновници - стари и нови, чантаджиите смучат от нашите пари и по една допълнителна заплата на тримесечие - т.е. още 4 годишно.


Пред Соня Колтуклиева Христов, когото кой знае защо премиерът още толерира с нашите пари, отрече и заплаши със съд Василевн. 


НО ЗАПЛАТИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРОСТО: КАТО СЪОТНОШЕНИЕ КЪМ МИНИМАЛНАТА ИЛИ СРЕДНАТА - В СЛУЧАЯ С ДКК СТАВА ДУМА ЗА 19 МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА СТРАНАТА. ТАКА ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ИЗЧИСЛИ И САМ КОЛКО ПАРИ ЩЕ ВЗЕМА КАТАМАРАНА - БОТАШ.


Това обясни и депутатът от ПП Венко Сабрутев пред България он еър, като заяви, че въпросните заплати са 18 или 19, което прави сумата не по-малко скандална, особено като се знае, че ДКК не върши някаква особена работа при огромни ръководства на всяко от дружествата с държавно участие, които уж контролира.


А всъщност е проста хранилка за близки до властта, които биха могли да бъдат и неприятни свидетели в даден момент, поради което са им гарантирани подобни служби тип Директор на водопад.


 


 


Екип на 19 минути 


 



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Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки