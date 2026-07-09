Няма прошка за наркотици при нас: Марин Киров, кмет на община Царево

Официална статистика лично според мен няма. Не сме наблюдавали да е представена от официалните органи. Но пък ежедневно наблюдаваме зачестилите инциденти под въздействие на алкохол или на други упойващи вещества. И по-притеснителното е не дали има статистика, а как законодателят се отнася. Не говоря само за наказанието, говоря за това какво правим по отношение на превенцията.

Да, като кмет имате ли наблюдения: повече ли се пуши във Вашата община Царево или на морето като цяло, или повече се пуши в София, където сте живели дълги години? Имат ли въздействие районът, въздухът върху тези неща?

Според мен там, където общността е по-малка, моралните задръжки са по-големи. Сякаш изкушенията са по-малко. Разбира се, това не означава, че в една община като Царево все по-малки деца не посягат към алкохол, към наркотици или към цигари. Това се вижда, има го. Но със сигурност в по-малките общности е по-малко разпространено.

По данните на статистиката, които имаме и то от частно изследване на голяма международна тютюнева компания – в България в 52% от семействата се пуши. Или поне това са семействата, които са си признали. А за това, което споменахте: при децата до 11 години процентът е 9 и той нараства при тийнейджърите. Предполагам горе-долу такава е пропорцията и при вас или е по-различно? Имате ли наблюдения?

Винаги съм си задавал въпроса: „Защо децата пушат от толкова малки и защо толкова много пада възрастта сякаш?” А ето, че числата ни показват, че всъщност всичко идва от семейството.

Когато в голяма част от семействата се пуши и то открито, очевидно това е знак за толеранс към децата да правят същото.

Но нека погледнем и от друг ъгъл: имате ли наистина проблеми сега, особено през летния сезон с дилърите? 46% от децата, от тийнейджърите казват, че са абсолютно достъпни за тях, както цигарите, въпреки че законът го забранява. Така е, разбира се, и с другите неща за пушене, така да ги наречем. Ясно е кои са те...

За нашата община превенцията на такъв тип зависимости и престъпления е целогодишен акцент и през цялата година си партнираме изключително добре с районното полицейско управление. Имаме няколко акции срещу приготвянето и разпространението на наркотици. Всеки път, когато някой се опита да прави това нещо на наша територия, органите се намесват. Също така общината е и гарант, че по пътищата няма да се движат шофьори след употреба на наркотици. Ние закупуваме редовно за полицията тестове за наркотици.

Тоест да знае, който ходи по Южното море, да бъде в нормално състояние, когато кара, защото отвсякъде могат да излязат от храстите и да го сгащят, така да се каже?

Ние сме известни с това, че няма прошка за алкохол и наркотици при нас.

Да, и вероятно нямате много дилъри при Вас?

Работи се изключително сериозно и с оперативна информация, и по реализация, така че не се допуска да има. Разбира се, сигурен съм, виждаме, че има и отклонения, има прояви на лица под въздействието на наркотици, но това са по-скоро инциденти.

Добре, понеже е интересно и друго, което като резултат дава статистиката. Според нея при младите хора жените, момичетата пушат повече от момчетата. По-точно с 10% повече. Което на мен ми се стори интересно. При Вас имате ли наблюдения как са нещата?

Аз забелязвам същото нещо. Сякаш заради естествените процеси на развитие момичетата една идея избързват пред момчетата във всичко. И в развитието, и в пороците.

Разбира се. Какво правите при Вас, защото казахте за превенцията?

Аз като юрист съм наясно с действието на санкцията в законите, но не съм почитател. Аз съм почитател наистина на превенцията. Грижата, която даваме за младите хора и за тяхното развитие, и за превенцията на такива отклонения е чрез непрекъсната ангажираност в училище, в извънкласни занимания, но и в много възможности за спорт.

Но и много хора идват, за да карат колела при вас. Аз имам такива приятели...

Точно така. Имаме изключително успешен велоклуб и има пряка връзка. Вижда се, че когато децата са ангажирани със спорт, когато станат част от една такава общност, която има стремеж за успех и за развитие, те остават далеч от този тип зависимости.

Да. И може би трябва и повече да се популяризират „джунглата”, която имате, и всичко свързано с вашата планина със Странджа, защото може би тя е най-малко познатата планина в България! За разлика от нашата Витоша или от Рила например. В края на разговора, не смятате ли, че много от младите хора не знаят, не се интересуват дори от това, че тече кампания как трябва да бъде легализирана марихуаната, понеже била едва ли не полезна? По какъв начин може да се дава информацията за това, без да звучи назидателно и „даскалски”?

С риск обаче да прозвуча „даскалски”, ще се намеси юристът в мен. Всяка държава, която е тръгнала по пътя на легализация, извежда като основа правото на човек сам да решава с какво да се забавлява и как да развива личния си живот. Но пък истината е, че всяка устойчива държава трябва да отчете именно тези фактори: лошото качество на тези неща за пушене, примесите, синтетиките. Младите хора трябва да бъдат информирани чрез интересни за тях кампании, а не чрез назидание.

Благодаря Ви много. Дано да имате успех при Вас и дано всички да имаме успех в тази кауза!

Борис Ангелов