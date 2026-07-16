Вратата към Ада се затваря: Пламъците в кратера в Туркменистан избледняват след 50 години

Кратерът не е изгаснал напълно – все още има огън и отделни пламъци.

Интензивността на горенето обаче е намаляла с над 75% през последните три години, според сателитни анализи.

Туркменистан целенасочено добива природен газ от сондажи около кратера, което намалява количеството газ, достигащо до него, а вероятно и самото находище постепенно се изчерпва.

На място вече се виждат само отделни огнища, вместо огромното огнено езеро, с което Дарваза беше известен десетилетия наред.

Известният кратер „Портал към Ада“ в Туркменистан, който гори непрекъснато от 1971 г., започва да затихва. Според учени, намаленият приток на природен газ е довел до значително отслабване на пламъците, които някога се виждаха от километри. „Днес остана само слабо тлеене,“ заяви Ирина Лурьева от държавната енергийна компания „Туркменгаз“, предаде dailymail

Кратерът, известен официално като „Сиянието на Каракум“, е с диаметър 70 метра и дълбочина 30 метра. Създаден е по време на сондажи от съветски учени, които случайно пробили газов джоб и решили да го запалят, за да избегнат разпространението на токсични газове. Очакванията били огънят да изгасне за няколко дни, но той гори вече над 50 години.

Мястото се превръща в туристическа атракция, привличаща хиляди посетители всяка година. Въпреки това, в последните години властите взимат мерки за затварянето на кратера. През 2022 г. президентът Гурбангули Бердимухамедов обяви, че иска да бъде запомнен като лидерът, който „затвори портите към ада“, и стартира проект за спиране на изтичането на газ.

В близост до кратера са пробити нови сондажи, а стари газови помпи са върнати в експлоатация. В резултат на това, пламъците вече са три пъти по-малки и се виждат само отблизо. „Губим ценни природни ресурси, които можем да използваме за благото на народа“, каза Бердимухамедов.

Затихването на огъня е добра новина за природозащитниците. Метанът, основният компонент в кратера, е силен парников газ. Според Международната енергийна агенция, Туркменистан е най-големият източник на неволно изпуснат метан в света – макар страната да оспорва това.

Докато кратерът досега изгаряше част от газа, голямо количество продължаваше да изтича в атмосферата. Пренасочването му към използваеми цели може да намали въглеродния отпечатък на страната. Така една от най-странните забележителности в света може скоро да изгасне завинаги.

Кирил Пламенов