БНБ е превела на бюджета 281 млн. евро

Българската народна банка (БНБ) извърши днес превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на България в размер на 281 милиона евро. Това съобщават от БНБ на страницата си в интернет.

От централната банка отбелязват, че преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за 2025 година.

