БНБ е превела на бюджета 281 млн. евро

Българската народна банка (БНБ) извърши днес превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на България в размер на 281 милиона евро. Това съобщават от БНБ на страницата си в интернет.
От централната банка отбелязват, че преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за 2025 година.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…
Този юнски вторник поставя акцент върху важни