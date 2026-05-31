ДА! Cera Muse за изкуство с кафето и канелените и кроасанените сладкиши

Cera Muse е изненадващо място на ул. Будапеща в сърцето на София, която се превръща в кулинарен хъб. Фантастичните витрини, които се отварят, за да може да се диша пролетния въздух, са екстра, на която се радват клиентите, поради теснотата на тротоара. Тя не позволява да има маси отвън. Може на някого да се стори незначителен аргумент, но ако влезете в отсрещното заведение и усетите миризмата на кухня на фона на претенциите му, ще се убедите колко сме прави.

Изненадата, разбира се, не е във витрините, а в нещо съвсем друго. Докато пиете спешалти кофи или друго, можете да грабнете какъвто ви хареса съд от подредените на специално място, да вземете и някои от боите в съседство, и да ги изрисувате. После оставяте творението си за седмица, докато бъде изпечено и полирано от домакините. И идвате отново, за да си го вземете.

Освен на малките маси, можете да се развихрите във вашето изкуство и в специално ателие в съседство със салона за кафе. От цялата тази заигравка с керамиката идва и името - музата на керамиката.

Какво можете да вземете с кафето? Малинови кроасан е оплетка от характерното тесто, напоена с аромата на горския плод например. Друга, само че с топчеста форма, но на същата база, е с модния Бискоф вкус. Най-голямо е разнообразието на канелени ролове, от които най-много харесахме декорираният с "берита" - ягоди, малини, боровинки.

И добри думи за обслужването от симпатични момичета зад щанда.

Борис Ангелов