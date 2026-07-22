Ето го новото Lambo Urus SE

Различни пътища, едно ДНК.
Новият Urus SE Performante демонстрира своята гъвкавост чрез разширена система от режими на шофиране, при която хибридното задвижване и усъвършенстваната динамика се адаптират към всяка ситуация.
От режимите Strada, Sport и Corsa до EV, Hybrid и Recharge, всеки от тях променя характера на автомобила по отношение на комфорта, пъргавината и представянето.
Сред най-важните новости е режимът Rally, създаден специално за настилки с ниско сцепление. Той подобрява контрола, реакциите на автомобила и сцеплението, като разширява възможностите му отвъд асфалтовите пътища.
Чистото представяне на Lamborghini – във всяка ситуация.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Последователността в действията Ви ще се окаже