  
Ето го новото Lambo Urus SE

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25.07.2026 07:07

Ето го новото Lambo Urus SE

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Различни пътища, едно ДНК.


Новият Urus SE Performante демонстрира своята гъвкавост чрез разширена система от режими на шофиране, при която хибридното задвижване и усъвършенстваната динамика се адаптират към всяка ситуация.


От режимите Strada, Sport и Corsa до EV, Hybrid и Recharge, всеки от тях променя характера на автомобила по отношение на комфорта, пъргавината и представянето.




Сред най-важните новости е режимът Rally, създаден специално за настилки с ниско сцепление. Той подобрява контрола, реакциите на автомобила и сцеплението, като разширява възможностите му отвъд асфалтовите пътища.


Чистото представяне на Lamborghini – във всяка ситуация.


Кирил Пламенов


 



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