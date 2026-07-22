Ето го новото Lambo Urus SE

Различни пътища, едно ДНК.

Новият Urus SE Performante демонстрира своята гъвкавост чрез разширена система от режими на шофиране, при която хибридното задвижване и усъвършенстваната динамика се адаптират към всяка ситуация.

От режимите Strada, Sport и Corsa до EV, Hybrid и Recharge, всеки от тях променя характера на автомобила по отношение на комфорта, пъргавината и представянето.

Сред най-важните новости е режимът Rally, създаден специално за настилки с ниско сцепление. Той подобрява контрола, реакциите на автомобила и сцеплението, като разширява възможностите му отвъд асфалтовите пътища.

Чистото представяне на Lamborghini – във всяка ситуация.

Кирил Пламенов