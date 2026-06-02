Ето как С КАФЕ направи тяло на 54г. Ст. Акорси

Италианският актьор Стефано Акорси впечатлява с коренно променената си физическа форма, след като напълно е променил подхода си към тренировките и личното благополучие. Резултатите изненадват не само неговите почитатели, но и специалистите в сферата на фитнеса.
Според личния му треньор Антонио Сачинто, тайната на успеха се крие в персонализирана програма, която актьорът е нарекъл „Coffee Time“. Въпреки името си, това не е диета, а цялостен режим за поддържане на добра форма и здраве.
От 2015 г. насам Стефано Акорси следва стриктна тренировъчна рутина. Денят му започва рано сутрин между 5:30 и 7:00 часа, когато тренира във фитнес зала или дистанционно, ако е ангажиран със служебни пътувания. По думите на Сачинто постоянството и дисциплината са довели до впечатляваща трансформация на актьора.
Треньорът подчертава, че програмата не е насочена единствено към външния вид. Целта ѝ е да подобри дълголетието, баланса, качеството на живот и цялостното благосъстояние. Според него Стефано Акорси тренира не заради култ към тялото, а за да поддържа хармония между ума, духа и физиката си.
Последните снимки на 54-годишния актьор показват значително по-мускулесто и атлетично телосложение. Наскоро той бе заснет на плаж в Riccione заедно със съпругата си Бианка Витали, с която е женен от 2015 г. и има две деца.
Промяната на Стефано Акорси се превръща в пример, че и след 50-годишна възраст човек може успешно да преобрази начина си на живот и физическата си форма, без да губи своята индивидуалност.
Кирил Пламенов
