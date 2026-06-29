Кола се преобърна в река Смядовска, шофьорът, 18 г, загина

Шофьор на 18 години от Смядово е загинал при катастрофа, а пътник в автомобила е настанен за лечение, като за живота му има опасност, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.
Малко преди 00:30 ч. вчера в дежурната част на полицията е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост.
При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Мъжът е загинал на място.
Екип на РСПБЗН – Шумен е оказал съдействие за изваждането на тялото от автомобила. В МБАЛ-Шумен с екип на спешна помощ е транспортиран пътник в автомобила – 17-годишен младеж, също от Смядово.
Кирил Пламенов
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