Meta планира първия си център за данни в Индия

ИТ гигантът Meta, чиито продукти и услуги включват Facebook, Instagram и WhatsApp, планира да създаде първия си център за данни в Индия, в кампуса на Reliance Industries, собственост на най-богатия човек в Азия Мукеш Амбани, съобщи The Economic Times (ET).



Позовавайки се на запознати източници, ET отбелязва, че това ще бъде първият център за данни на Meta в Индия и ще позволи по-бързото обработване на големи количества данни. Експерти, цитирани в доклада, предполагат, че Meta може би планира да използва модели на изкуствен интелект на местно ниво. Напоследък тази технология е обект на засилен контрол в Ню Делхи.



Предложеният център за данни вероятно ще бъде изграден в кампуса на Reliance в Ченай, Тамил Наду. Местният център за данни ще "подобри потребителското изживяване и ще намали разходите за пренос от глобалните центрове за данни", пише вестникът. Понастоящем данните на индийските потребители се обслужват в център в Сингапур. Индийците представляват най-голям дял от потребителите на основните платформи на Meta - Facebook (314,6 млн.), Instagram (350 млн.) и WhatsApp (480 млн.).

Според доклада Meta и Reliance са започнали да обсъждат сътрудничеството си в началото на март, когато основателят, председател и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е присъствал на пищните тържества преди сватбата на сина на Амбани.

Списъкът с гостите на партито е включвал около 1200 индийски и международни знаменитости и бизнесмени, сред които най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп - Иванка, технологичните милиардери Бил Гейтс, съоснователят на инвестиционната компания BlackRock Лари Финк и бившият канадски министър-председател Стивън Харпър и др.

Reliance, най-големият конгломерат в Индия по пазарна стойност, наскоро сключи сделка с друга американска компания - Disney, като по този начин се формира ново дружество на стойност 8,5 млрд. долара. Новото предприятие, съчетаващо платформата Viacom18 на Reliance и Star India на Disney, ще има 750 млн. зрители в 120 канала, което ще го превърне в най-голямата медийна мрежа в най-многолюдната страна в света.