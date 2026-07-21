Миденият плаж, Лозенец, Царево - скрито пред очите: ФОТО НА ДЕНЯ
сн.Васил Митев
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Разполагането на американските самолети ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
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