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18.07.2026 08:07

Плаж Липите, Царево, Игри на волята и много красота: ФОТО НА ДЕНЯ

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Плаж Липите, Царево, Игри на волята и много красота: ФОТО НА ДЕНЯ                         сн. Стоян Чайков    



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Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

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