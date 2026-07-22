  
Новият Cadillac CT5-V Blackwing може да се завърне с компресорен V8 и над 685 к.с.

Свързани новини

26.07.2026 07:37

Новият Cadillac CT5-V Blackwing може да се завърне с компресорен V8 и над 685 к.с.

Видян 557 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Cadillac подготвя второ поколение на спортния CT5-V Blackwing, което може да бъде още по-мощно от настоящия модел, съобщава GM Authority, позовавайки се на източници, запознати с плановете на компанията.


По-рано Cadillac потвърди, че разработва ново поколение на луксозния седан CT5, който ще запази бензинов двигател. Макар производителят все още да не разкрива подробности, според информацията в гамата отново ще присъства върховата версия Blackwing.


Очаква се новият CT5-V Blackwing да бъде оборудван с компресорен V8 двигател. Настоящият модел използва 6,2-литровия LT4 V8 с мощност 668 к.с. и 893 Нм въртящ момент, а специалната серия Blackwing F1 Collector Series вече повишава тези показатели до 685 к.с. и 912 Нм благодарение на усъвършенстван компресор. Това подсказва, че следващото поколение може да предложи още по-висока производителност.



Настоящият CT5-V Blackwing се предлага с 6-степенна механична или 10-степенна автоматична скоростна кутия, а цената му в САЩ започва от малко над 100 000 долара. Очакванията са наследникът да бъде поне толкова мощен и още по-скъп.


Новото поколение CT5 ще се произвежда в завода Lansing Grand River в щата Мичиган и ще използва модернизирана версия на платформата Alpha 2, която ще позволява използването на различни задвижващи системи, включително V8 двигатели.


Междувременно General Motors продължава сериозните инвестиции в развитието на осемцилиндровите си агрегати. Наскоро компанията представи нов 6,7-литров V8 за Chevrolet Corvette Grand Sport и Stingray с 535 к.с. и 705 Нм, който според спекулациите може да послужи като основа за бъдещ компресорен двигател в следващия Cadillac CT5-V Blackwing.


Кирил Пламенов


 



Етикети
,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Огромно изгнило дърво се разцепи и падна близо до Софийския университет

Огромно изгнило дърво падна близо до СУ

Огромно изгнило дърво се разцепи и ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 26 юли 21:00ч.

Студено отмъщение 2019 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 59 мин

Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.

виц на деня

Най-късият политически виц

 "Влезли в един бар Владо Николов журналистът, преподавателят, треньорът и финансистът…"

Виктор Димчев

към хороскоп хороскоп

козирог

Последователността в действията Ви ще се окаже най-сигурният път

Последователността в действията Ви ще се окаже

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки