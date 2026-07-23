Новият Mercedes-Maybach GLS 680 дебютира с 603 к.с. и AI асистент

Mercedes-Maybach представи обновения GLS 680 моделна година 2027, който получава сериозни подобрения в мощността, технологиите и комфорта.
Луксозният SUV вече разполага с ново поколение 4,0-литров V8 битурбо двигател с 603 к.с., подпомаган от лека хибридна (mild-hybrid) система. Сред новостите са и най-новата мултимедийна система MBUX Superscreen, както и виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект, който предлага по-интуитивно управление на функциите на автомобила.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Свободолюбивият Ви дух ще Ви насочи към оригинални