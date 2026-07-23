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25.07.2026 08:00

Новият Mercedes-Maybach GLS 680 дебютира с 603 к.с. и AI асистент

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Mercedes-Maybach представи обновения GLS 680 моделна година 2027, който получава сериозни подобрения в мощността, технологиите и комфорта.


Луксозният SUV вече разполага с ново поколение 4,0-литров V8 битурбо двигател с 603 к.с., подпомаган от лека хибридна (mild-hybrid) система. Сред новостите са и най-новата мултимедийна система MBUX Superscreen, както и виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект, който предлага по-интуитивно управление на функциите на автомобила.


Кирил Пламенов



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Режисьор: Ханс Петер Моланд
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