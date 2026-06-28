OpenAI забави пускането на новия ChatGPT по искане на правителството на САЩ

OpenAI ограничи първоначалното пускане на най-новите си водещи модели за изкуствен интелект по искане на правителството на САЩ. Това е първият случай, в който компанията отлага поетапно пускането на свой флагмански продукт по настояване на Вашингтон. Предишните поколения на ChatGPT бяха пускани според собствения график на компанията и бяха достъпни директно за широката публика.
Решението идва след подобен ход на Anthropic, която по-рано този месец спря достъпа до моделите си Fable 5 и Mythos 5 само три дни след представянето им. Причината беше разпореждане на американските власти за контрол върху износа, мотивирано със съображения за националната сигурност.
В изявление, публикувано в петък, OpenAI съобщи, че е започнала „ограничен предварителен достъп до серията GPT 5.6 за малка група доверени партньори, чието участие е съгласувано с правителството“. Компанията уточни, че това е краткосрочна мярка, която трябва да запълни периода, докато администрацията изготви механизъм за преглед на най-модерните AI модели съгласно изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп от 2 юни.
OpenAI подчерта, че продължава да подкрепя принципа за „широк достъп“ до технологиите си и планира през следващите седмици да направи новите модели – Sol, Terra и Luna – общодостъпни.
Междувременно Axios и The Verge съобщиха в събота, че достъпът до Mythos 5 е възстановен в ограничен режим, след като Anthropic е изпълнила изискванията на американските власти. Ограниченията за Fable 5 обаче остават в сила. В писмо от 26 юни министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник е заявил пред съоснователя на Anthropic Том Браун, че сътрудничеството на компанията с властите е довело до „значителен напредък“.
Според някои водещи медии и анализатори американското правителство разширява влиянието си върху пускането на най-съвременните AI системи, без да разполага с ясно установена законова рамка. Критици предупреждават, че подобен подход може да намали предвидимостта за разработчиците и в крайна сметка да отслаби конкурентоспособността на американските компании в сферата на изкуствения интелект.
По-строгият контрол бележи промяна в подхода на администрацията към изкуствения интелект. След завръщането си в Белия дом през 2025 г. Доналд Тръмп защитаваше идеята за минимално регулиране, наричайки AI „красиво новородено бебе“, което е от ключово значение за конкуренцията с Китай, и предупреждаваше срещу „политика или глупави правила“, които биха могли да възпрепятстват развитието му.
През последните седмици обаче администрацията започна да налага по-строг надзор върху най-мощните AI модели, като посочва нарастващите рискове за киберсигурността и националната сигурност с навлизането на все по-способни системи.
Мария Пенчева
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