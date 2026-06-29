Само Копринката се справя, правя кабинет в сянка: Борисов

"По време на най-тежката икономическа криза в света ГЕРБ бяхме в положението на "Прогресивна България", но още първата година затегнахме коланите, изчистихме дефицитите и излязохме на излишък", продължи да дава положителни примери от финансовата политика на своите правителства Борисов.

Той заключи, че от сегашната власт се справял само Николай Копринков. "Единственият, който се справя, е г-н Копринков, който в момента им подрежда структурите на партията. И който го подценява - много греши", каза той за началника на премиерския кабинет.

В същото време разкритикува министрите, които не управляват за първи път и вече са били начело на министерства със служебен мандат.

"В сегашния кабинет има министри, които включително и по два пъти са били премиери като Гълъб Донев, Шишков за трети път е министър, Демерджиев също. Те не се учат, но излизат и говорят все едно сега са се родили. Не сме с бяла памет, както казва Радев. Имаме много добра памет", посочи Борисов.

Той констатира, че "вместо да поемат отговорност, те дават с 2 милиарда повече на същите фирми, за които казваха, че са олигарси".

"Припомням ви, че 14 милиарда лева повече за 1 година събра правителството "Желязков". А Радев сега залага по-малко. Защо? Каква е причината? Ако е имало кражби, както казваха, защо теглят 6 милиарда евро нов дълг? Нали като спрат кражбите трябва да "хартисат"?", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той се върна назад във времето и напомни, че когато ГЕРБ са изработвали консервативните си бюджети, нито веднъж не срещнали подкрепа от президентската институция.

Бойко Борисов