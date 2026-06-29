Само Копринката се справя, правя кабинет в сянка: Борисов

"По време на най-тежката икономическа криза в света ГЕРБ бяхме в положението на "Прогресивна България", но още първата година затегнахме коланите, изчистихме дефицитите и излязохме на излишък", продължи да дава положителни примери от финансовата политика на своите правителства Борисов.
Той заключи, че от сегашната власт се справял само Николай Копринков. "Единственият, който се справя, е г-н Копринков, който в момента им подрежда структурите на партията. И който го подценява - много греши", каза той за началника на премиерския кабинет.
В същото време разкритикува министрите, които не управляват за първи път и вече са били начело на министерства със служебен мандат.
"В сегашния кабинет има министри, които включително и по два пъти са били премиери като Гълъб Донев, Шишков за трети път е министър, Демерджиев също. Те не се учат, но излизат и говорят все едно сега са се родили. Не сме с бяла памет, както казва Радев. Имаме много добра памет", посочи Борисов.
Той констатира, че "вместо да поемат отговорност, те дават с 2 милиарда повече на същите фирми, за които казваха, че са олигарси".
"Припомням ви, че 14 милиарда лева повече за 1 година събра правителството "Желязков". А Радев сега залага по-малко. Защо? Каква е причината? Ако е имало кражби, както казваха, защо теглят 6 милиарда евро нов дълг? Нали като спрат кражбите трябва да "хартисат"?", заяви лидерът на ГЕРБ.
Той се върна назад във времето и напомни, че когато ГЕРБ са изработвали консервативните си бюджети, нито веднъж не срещнали подкрепа от президентската институция.
Бойко Борисов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Европейската комисия публикува (COM(2026) 331 ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch