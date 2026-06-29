Шефът на ВиК Несебър и Поморие задържан за подкуп от 8000 евро

Двама задържани при акцията в Несебър, сред които е ръководителят на ВиК Несебър и Поморие заради получен подкуп, съобщи на брифинг Георги Чинев - окръжен прокурор на Бургас, предаде Дарик.

"Корупцията е язвата, която разяжда обществената тъкан и ерозира общественото доверие в институциите, искам да уверя обществеността, че иамме волята да се борим с всички законови средства срещу подобни корупционни прояви",каза той.

Директорът на ОД-МВР Бургас Ненков каза, че са проведени множество оперативни мероприятия. Разпитан е свидетел, материалите са докладвани в прокуратурата.

Началникът на „Икономическа полиция“ – Бургас комисар Асен Фъртунов обясни, че директорът на ВиК-Несебър е задържан на 26 юни в землището на село Кошарица. Има и още един задържан - той е на висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действия във ВиК. Извършени са много действия - оглед на автомобил, претърсвания и изземвания от офиси в Несебър. В жилището на ръководителя на ВиК-Несебър са установени около 33 000 евро, като в непосредствена близост до тях е имало тефтери със списъци и имена.

За другия задържан няма доказателства, че той пряко има съпричастност към конкретната сума. Ако има съпричастност към тези суми - ще бъдат предприети действия.

Има данни, че шефът на ВиК-Несебър и Поморие Свилен Станчев е поискал облага в размер на 8 000 евро, за да осъществи част от правомощията си във връзка с искане на свидетел за присъединяване на водопреносната мрежа на неговия обект в село Кошарица. Той е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години и отнемане на права, в случай, че влезе в сила осъдителна присъда.

Кирил Пламенов