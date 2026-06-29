Цанко Арабаджиев: ББР може да мобилизира частния капитал за изграждането на стратегическата инфраструктура в страната

Държавният бюджет не бива да бъде единствен източник на финансиране за стратегическата инфраструктура. Публичният капитал има най-голяма стойност, когато действа като катализатор за привличане на частни инвестиции чрез институции като Българската банка за развитие. Това заяви изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев по време на 3-ата Регионална икономическа конференция на американските камари (ARES).
В дискусията, посветена на инфраструктурните инвестиции, участваха също министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, представителят на Световната банка Антонио Нунес, президентът на Американската търговска камара в Армения Елина Маркарян и представители на бизнеса от региона.
По думите на Цанко Арабаджиев, страната ни не страда от недостиг на капитал, а от липса на достатъчно ефективни механизми, които да насочат наличните публични и частни ресурси към ключови държавни проекти.
„Истинският въпрос не е как да се разпределят средствата в държавния бюджет, а как да ги превърнем в многократно по-големи инвестиции. Ролята на публичния ресурс не е да замества частния, а да го мобилизира“, заяви Арабаджиев.
Той подчерта, че публичните инвестиции не следва да се оценяват по тяхната абсолютна стойност и размер, а по растежа и икономическите възможности, които създават.
Като пример за подобен модел Арабаджиев посочи участието на България във Фонда „Три морета“. Той припомни, че с вноска в размер на 10 млн. евро са мобилизирани над 200 млн. евро инвестиции в България. Очакваният ефект върху икономиката надхвърля 2,6 млрд. евро принос към БВП, подкрепа за над 4 100 работни места и нетен фискален ефект за държавата в размер на над 620 млн. евро.
Изпълнителният директор на ББР обърна внимание на липсата на механизми, които да свържат националните спестявания със стратегическите национални приоритети чрез инвестиционни платформи, публично-частни партньорства и развит капиталов пазар.
„Виждам ролята на Българската банка за развитие именно тук – не просто като кредитор, а като институция, която структурира партньорства, намалява риска и изгражда инвестиционни платформи около стратегическите национални приоритети“, подчерта изпълнителният директор на ББР.
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
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