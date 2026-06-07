Цветан Цветанов: Не трябва да се търси конфронтация между Кандев и Демерджиев

"Изненада беше оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев."

Това каза пред БНР бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, лидер на "Републиканци за България", преди това дългогодишен заместник-председател на ГЕРБ.

Той прогнозира, че комуникацията на Кандев с вътрешния министър Иван Демерджиев ще остане добра и ще имат взаимно уважение, а не трябва да се търси конфронтация или противоречие между тях в съвместната им работа:

"Нямаше никакви тенденции за някакво напрежение, относно професионалните задължения, които имаше да изпълнява Кандев, и Демерджиев да му е налагал някакви ограничения. Приемам оставката като личен акт на Георги Кандев и предполагам евентуално негово включване в политиката на страната, което вече се тиражира в публичното пространство. Имали сме подобни случаи както с бившия главен секретар на МВР - тогава Бойко Борисов, така и със сегашния премиер, а преди това президент - Румен Радев, който влезе в политиката, след като беше шеф на ВВС и подаваше оставки".

Силовите министерства дават добър начален рейтинг и възможен кредит на доверие за влизане в политиката, смята той и добави:

"Дали г-н Кандев ще бъде част от политическите партии в годините напред и дали ще участва в президентските избори, това ще покаже времето,о смятам, че и той, и г-н Демерджиев са достойни представители на МВР и смятам, че ще запазят добър колегиален тон и всеки от тях ще има съответното уважение към себе си".

Изборът на следващ титуляр на поста главен секретар на МВР ще покаже намеренията и визията на министър Демерджиев, подчерта Цветанов.

В предаването "12+3" бившият министър на вътрешните работи коментира тежката катастрофа с четири жертви на "Челопешко шосе", като акцентира на усещането за безнаказаност на нарушителите:

"Няма как системата на МВР да не знае, защото обществото знае за гонките с коли навсякъде в страната и всички знаем, че рано или късно ще се случи подобен трагичен инцидент. Смятам, че системата на МВР през годините не изграждаше политики, които да могат да играят съществена роля със своята превантивност".

Според него със сегашните действия и координация между местна и изпълнителна власт държавата би могла да свърши необходимия контрол и да бъде "много ясна в политиката си, че няма да търпи подобни безобразия, които наблюдаваме през последните няколко години".

Мария Пенчева