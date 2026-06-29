В бюджет 2027 ще бъдат включени нашите политики: Гълъб Донев на тристранката

„Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите – реализъм, честност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.“ Това заяви финансовият министър Гълъб Донев в началото на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се провежда в Гранитната зала на Министерския съвет.

По думите му бюджетът за 2026 г. вече е получил критики за липса на достатъчно амбиция и смелост, но очакванията към него често са нереалистични. Донев подчерта, че правителството чува всяко становище и внимателно разглежда всички предложения. Той допълни, че е наясно и с исканията на протестиращите държавни служители, които предстои да бъдат обсъдени.

Финансовият министър предложи първа точка от дневния ред да бъде проектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, втора – законът за държавното обществено осигуряване, а трета – проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Основен акцент в заседанието са трите ключови финансови законопроекта – за бюджета на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет на Република България, които ще бъдат обсъдени от социалните партньори – държавата, работодателските организации и синдикатите.

Кирил Пламенов