В шоубизнеса мнозина се отказаха от цигарите и дрогата: Ирина Флорин

– Здравей, ще говорим на “ти”, понеже се познаваме отдавна. Исках да те питам, май само ти и Лили Иванова останахте в шоубизнеса хора, които не пушат, нямат зависимости към субстанции?

– Това като комплимент ли да го приема? Ха! Aми да, всъщност аз не мога да кажа, че не съм злоупотребявала преди много години с цигарите. Даже си пафках буквално пафках. Но не бях пушач. Никога не съм била. Просто в компания, като дойдат гости или ако отида на клуб и другите палят, паля и аз. Но си спомням като ученичка имаше едни цигари „HB”, едни жълти такива, отдавна ги няма на пазара, тогава си купувах и една седмица от нея пафках.

– Тоест Лили Иванова остава сама в това...

– Не е ясно та като млада дали не е пафнала някоя цигара. Сега обаче никой не може да каже.

– Да, няма живи свидетели. А исках да те питам вече по-сериозно, в шоубизнеса много хора се говори, че са зависими или е видно за нас, че имат проблеми най-различни във връзка със зависимостите. По-голямо е напрежението в шоубизнеса, славата ли много тежи или просто публичните личности, хората, върху които падат светлините на прожекторите, са пред очите ни и затова ни се струва, че процентът на зависими в шоубизнеса е по-голям?

– Мисля си, че цигарите са най-малката зависимост, която се допира до шоубизнеса. Но според мен като че ли поотмина тази вълна аа специално за шоубизнеса музиканти, изпълнители да злоупотребяват с дрога, цигари, алкохол. Като че ли самият интензитет на работата не позволява това. Защото, ако ти взимаш постоянно някакви стимуланти, няма как да издържиш на големи концерти, на пътувания. Особено, ако пък ти се подредят няколко концерта наведнъж и това те поставя в някаква такава система да да спреш да вземаш всякакви стимуланти. Може би има такива хора, които продължават, защото винаги има. Но това не е само при музикантите, според мене дори и при..

– Неизвестните хора е по-голям проблемът...

– В бизнеса има доста повече хора. В големият бизнес има доста повече хора, които са зависими.

– Защото има много бърнаут сигурно и трябва да се избива по някакъв начин. Много от младите хора не се замислят, че освен известните вреди, примерно всички знаят спрямо белите дробове и така нататък, тютюневият дим много вреди на кожата. Понеже ти си една от звездите, която със сигурност може да се похвали вече много време с перфектна кожа, да кажем на младите дами, че няма да изглеждат като на 16 цял живот. И пушенето е нещо, за което също трябва да внимават. Винаги се отразява на лицето. И не само цигарите, и другите зависимости състаряват и кожата, и тялото, и духа...

– Да, но цигарите, понеже те свързани пряко с белите дробове, а кислородът е една от най-важните съставки, която се движи в тялото, циркулира, оттам кръвта достига до всякъде, както и до лицето и всъщност, ако тази кръв не е достатъчно чиста, лицето страда от никотина, който влиза в кръвта.

– И няма да бъде вечна младостта...

– Тя по принцип младостта не е вечна, нека да сме реалисти, но помага, ако наистина не си пушач. Защото има много примери за заклети пушачи. Кожата им става сива, тънка като пергамент, изсъхнала. Просто изглежда недобре, бих казала. Хората, които искат да изглеждат добре, мисля, че много се стараят поне в шоубизнеса. И не само жените, а и мъжете.

– Да...

– Между другото, много хора спряха да пушат.

– Това е важно за хората, които не са в шоубизнеса и често не осъзнават този ефект според мен. Кой е големият проблем според теб, свързан с разпространението и на цигарите, и на другите неща за пушене? Така ще ги нарека, за да не изпадаме в подробности. Никое от тях не е полезно във всеки случай. Каквото и да се говори и да се пише. Голямата достъпност ли е проблемът или това, че понякога се явяват социален билет, тоест начин да бъде приет човек? Говорим го заради младите хора.

– Особено сред младите е така. Сред младите, ако не а не пушиш, ако не взимаш някакви такива стимуланти, те смятат за някакъв ”лузър”.

– Задръстен. Да. Ние казахме така, не знам как се казва в момента.

– Да, да. Задръстен. Ужасни са тия чуждици в българския език. Аз постоянно се стремя да няма такива неща, защото нашият език е много красив и е добре да си говорим на него. Това е основното. Оттам тръгват. Ето виж колко случаи напоследък има и дори смъртни случаи с деца, които взимайки някакви стимулации падат от етажи.

– Особено синтетиките, а то вече в много неща има синтетики, без младите дори да знаят...

– То има много обикновен просто достъп в интернет до тези неща и това е.

– И на улицата също.

– На улицата също, но те вече по интернет си поръчват всичко.

– Разбира се, почти половината деца казват, че достъпът е супер лесен за тях, което е огромен проблем. А ти как възпита сина ти така, че да не пуши, при това без назидание?

– Реших да рискувам. Той в шести, седми клас а реши да пуши цигари обикновени, защото всички пушеха, разбира се. Беше си купил едно “БT”. “БT” ли беше? Или Victory бяха? Все едно, вече ги няма. И аз го гледам на терасата да пуши и му казвам: „Какво става, човек?” И той: „Ами аз ще си пуша.”. Викам: „Добре, имаш 2 лв. за закуска или за цигари. Ти си избираш”. И той може би около час и нещо на терасата влиза, излиза и по едно време идва и казва: "Абе, аз ги отказах."

– Браво.

– И така с цигарите стана.

– Браво. Имаш късмет с дете, но и имаш добър родителски подход. Да е жив и здрав. Много ти благодаря. За нас беше удоволствие да ни гостуваш.

– И аз благодаря, беше ми много приятно.

Борис Ангелов