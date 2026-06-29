Защо педофилският скандал в 81-во не трогва кмета Терзиев и замката му: Контрера

Ще реагира ли най-сетне заместник-кметът по образованието на Столична община на педофилския скандал в 81 училище "Виктор Юго"?

Търпеливо изчаках седмица с тихата и безпочвена надежда, че по висшите етажи на столичната администрация някой все пак ще се сезира, ще излезе с позиция и ще вземе някакви мерки. Уви, на Московска 33 снишаването е масов спорт. Когато трябва да ходят по събития, да се снимат, да си правят пиар (обикновено на чужд гръб) не може да се разминеш от висшия ешелон на Столична община. Когато имаме проблем, казус - трудно могат да бъдат открити.

Та, заместник-кметът Желязкова възнамерява ли поне да назначи формално проверка как се управлява 81 училище, как се стопанисва общинската собственост, как е организирана охраната? Явно отекналият в цяла България скандал с охранител-педофил не е стигнал до кабинета на госпожата? Или въпросният заместник-кмет не вижда проблема? Или пък може по-либерално да възприема случая и да не й е важно?

Когато педофил е заловен в столично училище, най-малкото, което заместник-кметът по образование може да стори е да излезе с позиция по темата и да набележи мерки как това повече да не се случва в никое училище. Така правят управленците.

Покрай педофилския скандал около 81 училище "Виктор Юго" в столичния район Младост изплуват и други неща, които са съмнителни и си заслужават вниманието. След като реагирах публично на случилото се, започнаха да валят сигнали от всякакво естество.

С европейско финансиране училището е реализирало два проекта:

- за робот, четящ приказки, който не се ползва;

- обособен стол за хранене, който не се отваря и не се ползва;

Бих искал да чуя от заместник-кмета по образованието верни ли са тия работи?

81-во училище стана пословично преди няколко години и с липсата на осветление в двора и около него, но да кажем там районният кмет и Столична община имат голяма част от вината.

Задавам публично тези въпроси с идеята заместник-кметът по образованието да се събуди от лятната летаргия или от сиестата, както предпочита. Важното е да се събуди. Защото не се ли, ще трябва да събира и тя куфарите от Московска 33, както други хора. Тик-так.

Карлос Контрера, общ.съветник