Златно спокойствие, Бутямата, общ.Царево: ФОТО НА ДЕНЯ
сн. Васил Митев
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Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…
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