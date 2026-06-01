1 златен и два сребърни медала за Стилияна на Евро 2026

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева определи представянето на Стилияна Николова на Европейското първенство като изключително успешно, въпреки силната конкуренция на европейското първенство във Варна.

”Един златен и два сребърни медала за Стилияна са прекрасно постижение при тази страхотна конкуренция. Аз дори един от медалите го броя за златен, тъй като е с равен резултат с Даря. Едно наистина прекрасно състезание@, заяви Раева пред българските медии.

Тя изрази задоволство от развитието на Николова и нейното стабилно представяне.

”Много съм щастлива, защото Стилияна показва изключителен растеж като състезател. Тя е концентрирана, контролира съчетанията си и владее ситуацията. Това ме прави много удовлетворена”, добави Илиана Раева.

Президентът на БФХГ не пропусна да коментира и представянето на Ева Брезалиева, която не успя да се класира сред медалистките на финалите.

”Съжалявам за Ева, защото тя наистина работи много и показа стабилна игра в квалификациите. За съжаление, във финалите се наруши концентрацията и настроението ѝ. Надявам се това да бъде полезен урок за бъдещето“, добави Раева.

Според нея предстоящото Световно първенство ще бъде още по-важно, тъй като ще бъде квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

”Ще бъде много тежко - и при индивидуалното, и при ансамбъла. Конкуренцията е изключително силна. Не трябва да допускаме грешки. Ако играем без грешка, няма кой да ни победи“, категорична беше Раева.

Тя подчерта, че успехът зависи от цялостната подготовка - физическа, техническа и психологическа.

”Надявам се да бъдем максимално добре подготвени, в отлична кондиция, с увереност и самочувствие на големи спортисти, за да постигнем целите си. При ансамбъла колебанията се дължат най-вече на моментното психологическо състояние на някои от състезателките, а не на липса на подготовка. Те са отлично подготвени”, обясни Раева.

Президентът на БФХГ допълни, че е доволна от цялостното представяне на българския отбор.

”Ние сме с осем медала - четири златни и четири сребърни. Няма как да съм недоволна. Конкуренцията в художествената гимнастика днес е изключително силна - всички работят и всички са много добри. Това прави спортът още по-ценен”, каза тя.

Раева коментира и завръщането на силните съперници Русия и Беларус на международната сцена.

”Присъствието на Русия и Беларус направи конкуренцията още по-силна. Това не ни промени - напротив, това е добре за спорта“, заяви Раева.

В заключение тя благодари на домакините и на организационния екип.

”Организацията беше перфектна. Благодаря на Варна, на община Варна, на Двореца на културата и спорта, на всички фирми и хора, които помогнаха. Гостите, съдиите и отборите бяха възхитени от условията. Подобна организация заслужава висока оценка”, завърши Илиана Раева.

Кирил Пламенов