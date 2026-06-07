29,03 мин. без дишане под вода: Рекорд на Гинес, невъзможен според учените

Витомир Маричич, хърватски фрийдайвър, постигна забележителен подвиг, като задържа дъха си под вода за 29 минути и 3 секунди, продължителност, която медицинските специалисти смятаха за невъзможна.

Това постижение беше официално признато за световен рекорд от Гинес.

Докато тялото му издържаше значително натоварване, както се виждаше от силни диафрагмални спазми, чревно кървене и двудневно главоболие, той остана неподвижен и без дъх в продължение на близо половин час.

Това постижение значително надмина предишния световен рекорд с почти пет минути.

За контекст, афалата обикновено може да задържи дъха си за максимум около 10 минути, което означава, че Маричич почти утрои тази продължителност.

Единственото известно животно, способно да надхвърли това, е клюноносият кит на Кювие, който може да се гмурка повече от три часа на едно вдишване.

Мотивацията на г-н Маричич за това изключително начинание не беше финансова печалба или лично признание.

Вместо това той пое това предизвикателство, за да се застъпи за опазването на океана, по-специално за борба с прекомерния риболов, който той определя като най-значителната заплаха за морския живот в световен мащаб.